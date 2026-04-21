Mara Flávia Araújo, una triatleta e influencer brasileña de 38 años, murió el sábado mientras participaba de una prueba de natación que integraba el Ironman Texas, en Estados Unidos.

La joven desapareció durante un tramo de la competencia, lo que puso en alerta a las autoridades, que decidieron iniciar un operativo de búsqueda.

El operativo de rescate se extendió por varias horas debido a la escasa visibilidad en el lago. Horas después, las fuerzas de seguridad dieron con el cuerpo sin vida de la víctima, que se había ahogado.

Según consignó el portal G1 , la programación oficial del evento indicaba que la prueba de natación iba a tener lugar en North Shore Park cerca de las 6:30 a.m.. La carrera incluía una travesía a nado a través del lago Woodlands , con aguas que alcanzan una temperatura media de 73° F y una distancia de 2.4 millas.

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Los organizadores del evento deportivo difundieron un mensaje en la red social Facebook, donde confirmaron el deceso de la triatleta e influencer: “Nos entristece confirmar la muerte de un participante de la carrera durante la parte de natación del triatlón Ironman Texas. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos, y les brindaremos nuestro apoyo . Nuestra gratitud va a los equipos de primeros auxilios por su ayuda”.

La atleta brasileña contaba con 58,000 seguidores en redes sociales y compartía su rutina de entrenamiento. Licenciada en periodismo y marketing, se presentaba como “prueba viviente del cambio”.

En una publicación, afirmó que comenzó su carrera a los 18 años, vendiendo espacios publicitarios en una emisora de radio en el interior de San Paulo, donde también tenía un programa sobre deportes extremos.

Tras mudarse a la capital, trabajó en comunicación social y medios. Fue allí donde, tras ser diagnosticada con un problema de salud, comenzó a involucrarse en el deporte, convirtiéndose en triatleta en 2019.

En 2022, logró el tercer lugar en el Triatlón de Brasilia, ganado dos ediciones del Gran Premio de Brasil y obtenido dos clasificaciones mundiales para el Ironman 70.3. -una competencia de media distancia-.

En 2022, logró el tercer lugar en el Triatlón de Brasilia, ganado dos ediciones del Gran Premio de Brasil y obtenido dos clasificaciones mundiales para el Ironman 70.3.

En declaraciones a G1, Melissa Araújo, hermana de Mara Flávia, afirmó que llevaba unos diez años participando en triatlones y que ya había competido en un Ironman.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la joven había escrito: " Disfruta de este viaje en el tren bala que es la vida. Y aunque la velocidad de la máquina oculte el paisaje, mira por la ventana, porque en cualquier momento el tren te dejará en la estación eterna".