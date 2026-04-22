El representante estadounidense David Scott, demócrata de Georgia y primer presidente negro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, ha fallecido. Tenía 80 años.

Scott, que buscaba su décimo tercer mandato en el Congreso a pesar de los desafíos dentro de su partido, fue una vez una voz destacada para los demócratas en temas relacionados con la política de ayuda agrícola y la ayuda alimentaria a los consumidores y un destacado miembro negro del moderado caucus Blue Dog del partido. Pero se enfrentó a críticas y preocupaciones en los últimos años debido al deterioro de su salud, soportando un desafío primario en 2024 y enfrentándose a otro en el momento de su muerte.

PUBLICIDAD

Los demócratas del Capitolio elogiaron al veterano legislador.

“La noticia del fallecimiento del congresista Scott es profundamente triste”, declaró el miércoles a la prensa el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“David Scott fue un pionero que sirvió admirablemente al distrito al que representaba y se levantó desde sus humildes orígenes para convertirse en el primer afroamericano en presidir la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes”, dijo Jeffries. “Se preocupaba por la gente a la que representaba. Estaba ferozmente comprometido con conseguir cosas para la gente del gran estado de Georgia, y se le echará profundamente de menos”.

La noticia de la muerte de Scott se conoció durante el almuerzo semanal del Caucus Negro del Congreso en el Capitolio. La presidenta del Caucus Negro, la representante Yvette Clarke, se lo comunicó a los legisladores al comienzo de la reunión, según una persona que insistió en mantener el anonimato para hablar de una conversación privada. Muchos de los legisladores presentes, algunos de los cuales habían trabajado con Scott durante décadas, se mostraron conmocionados y entristecidos por la noticia.

La muerte de Scott amplía ligeramente la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes en este año de elecciones de mitad de mandato.

El congresista no estuvo especialmente activo en la campaña electoral de 2026. Pero había rechazado las presiones para que se retirara.

“Gracias a Dios gozo de buena salud, me muevo y hago el trabajo del pueblo”, dijo Scott en 2024.

David Albert Scott nació en la zona rural de Aynor, Carolina del Sur, el 27 de junio de 1945, en la era de la segregación de Jim Crow. Se licenció en la Universidad A&M de Florida, una de las universidades históricamente negras más grandes del país, y desde su cargo fue un firme defensor de las ayudas federales a las universidades históricamente negras. Scott también obtuvo un MBA en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Ya era un veterano legislador estatal en Georgia antes de ser elegido para el Congreso en 2002.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.