Washington. La secretaria del Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, ha dejado el gabinete del presidente Donald Trump, según anunció la Casa Blanca el lunes, tras múltiples acusaciones de abuso de poder, incluyendo una relación extramatrimonial con un subordinado y consumo de alcohol en el trabajo.

Chávez-DeRemer es la tercera miembro del gabinete de Trump en renunciar a su cargo, después de que Trump despidiera a la controvertida secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo y destituyera a la fiscal general Pam Bondi a principios de este mes.

A diferencia de otras renuncias recientes en el gabinete, la salida de Chavez-DeRemer fue anunciada por un asesor de la Casa Blanca, no por el presidente en sus redes sociales.

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“La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará la Administración para ocupar un puesto en el sector privado”, declaró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en la red social X. “Ha realizado una labor excepcional protegiendo a los trabajadores estadounidenses, promoviendo prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir nuevas habilidades para mejorar sus vidas”.

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer will be leaving the Administration to take a position in the private sector. She has done a phenomenal job in her role by protecting American workers, enacting fair labor practices, and helping Americans gain additional skills to improve their… — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 20, 2026

Según informó, Keith Sonderling, actual subsecretario del Trabajo, asumiría el cargo de secretario de Trabajo interino en su lugar. El medio de comunicación NOTUS fue el primero en informar sobre la renuncia de Chávez-DeRemer.