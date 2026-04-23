El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un plan para financiar con 70,000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, como parte de un esfuerzo por reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), parcialmente cerrado desde febrero por falta de fondos.

La Cámara Alta, de mayoría republicana, aprobó la resolución de madrugada con 50 votos a favor y 48 en contra.

La oposición demócrata en el Congreso mantiene bloqueada desde febrero la financiación del DHS, al exigir cambios en la política migratoria tras la muerte de dos manifestantes estadounidenses por disparos de agentes federales en las redadas de principios de año en Mineápolis.

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Con esta iniciativa, los republicanos activaron un complejo y lento proceso legislativo, conocido como conciliación presupuestaria, que permitiría sortear el bloqueo demócrata y votar la reapertura del DHS.

Este mecanismo solo requiere una mayoría simple en el Senado, en lugar de la mayoría cualificada habitual de 60 votos, lo que permitiría a los republicanos, que cuentan con 53 escaños, proceder sin dificultades.

Se trata del mismo proceso que utilizó la mayoría republicana el año pasado para aprobar el gran paquete legislativo de recortes de impuestos impulsado por el presidente, Donald Trump.

“Tenemos por delante un proceso de varias etapas, pero al final los republicanos habrán contribuido a garantizar la seguridad de las fronteras de Estados Unidos”, declaró el líder de los republicanos en el Senado, John Thune.El cierre del DHS, que comenzó el pasado 14 de febrero, es el más largo de una agencia federal en la historia del país y ha provocado largas filas en algunos aeropuertos por la ausencia de agentes de seguridad.