Un tribunal de Pensilvania afirmó el lunes que la Constitución del estado garantiza el derecho al aborto, al tiempo que anuló una ley que llevaba décadas prohibiendo el uso de fondos estatales de Medicaid para cubrir los costes del aborto.

El fallo de un panel dividido de siete jueces del Tribunal de la Commonwealth a nivel de apelación es una gran victoria para Planned Parenthood y los operadores de clínicas de aborto que demandaron por primera vez a Pensilvania por sus restricciones de financiación de Medicaid en 2019.

Aunque el caso se centró inicialmente en las limitaciones estatales de Medicaid, lo que estaba en juego aumentó significativamente después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. pusiera fin en 2022 a casi medio siglo de protecciones federales contra el aborto al revocar el caso Roe contra Wade.

PUBLICIDAD

La decisión del tribunal del lunes marca la primera vez que el derecho al aborto está protegido por la Constitución de Pensilvania, uniéndose a un puñado de estados en los que los defensores de los derechos reproductivos han logrado proteger el acceso al aborto recurriendo a las constituciones estatales.

El caso aún podría recurrirse ante el Tribunal Supremo de Pensilvania.

“Hoy, nuestro Tribunal de la Commonwealth, examinando la Constitución de Pensilvania, ha sostenido que existe un derecho a la autonomía reproductiva, y es el nivel más alto posible de un derecho”, dijo Susan Frietsche, directora ejecutiva del Women’s Law Project, que ayudó a representar a las clínicas.

Un portavoz del Fiscal General David Sunday, republicano, dijo que la oficina estaba revisando la decisión y no dijo si apelaría.

El Gobernador Josh Shapiro, demócrata, elogió la decisión.

“Hace tiempo que me opongo a esta prohibición inconstitucional y, como Gobernador, no la defendí, porque la capacidad de una mujer para acceder a la atención reproductiva nunca debe estar determinada por sus ingresos”, dijo Shapiro en un comunicado.

En 2019, los demandantes pidieron al tribunal que ordenara al programa Medicaid del estado que comenzara a cubrir los abortos, sin restricciones, argumentando que una ley de Pensilvania de 1982 que restringía la financiación estatal de Medicaid violaba los derechos constitucionales de igualdad de protección de las mujeres de bajos ingresos.

Desde entonces, el caso ha dado varias vueltas: en 2021, un tribunal de primera instancia dictaminó que los demandantes no estaban legitimados y también que estaban obligados por una decisión del Tribunal Supremo del estado de 1985 que confirmaba la ley de 1982.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en 2024, el Tribunal Supremo del estado anuló la sentencia del tribunal inferior y determinó también que las decisiones judiciales anteriores no tenían plenamente en cuenta la amplitud de las protecciones constitucionales estatales contra la discriminación, más allá de las previstas por la Constitución federal.

El lunes, los siete jueces del tribunal de primera instancia que conocieron del caso se pusieron mayoritariamente del lado de los demandantes. Según la opinión mayoritaria, el Estado debe invertir en atención sanitaria maternoinfantil y otros recursos si considera que las mujeres deben llevar a término un embarazo.

La fiscalía general había argumentado que el Estado tenía interés en “proteger la vida fetal” y que la exclusión de la cobertura de Medicaid contribuía a ese objetivo.

“Si el Estado cree que ciertos procedimientos médicos pueden dañar psicológicamente a las mujeres, puede conceder licencias, regular y educar en torno a esa atención. Eso es menos intrusivo que descartar categóricamente todo un procedimiento médico para algunas mujeres, algunas de las cuales pueden beneficiarse de ese procedimiento, un hecho que el Fiscal General no discute”, dice la opinión mayoritaria.

Los detractores del aborto no tardaron en criticar la decisión del lunes.

“Al declarar un amplio ‘derecho constitucional a la autonomía reproductiva’ y ordenar el aborto financiado por los contribuyentes a través de Medicaid, el tribunal se ha extralimitado en su autoridad, ha ignorado el texto llano de nuestra Constitución estatal y ha obligado a millones de ciudadanos de Pensilvania que creen que la vida comienza en el momento de la concepción a subvencionar el asesinato de niños no nacidos”, dijo Michael Geer, presidente del Instituto de la Familia de Pensilvania, que se opone al derecho al aborto.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.