Es probable que el discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión del martes sea una prueba del mensaje que los republicanos darán a los votantes en las elecciones de noviembre para el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El presidente y su partido parecen vulnerables, ya que las encuestas muestran que gran parte de Estados Unidos desconfía de cómo Trump ha gestionado el Gobierno en su primer año de vuelta al poder. Además, el Tribunal Supremo tumbó la semana pasada una de las principales palancas de su política económica y exterior al dictaminar que carecía de poder para imponer muchos de sus aranceles arrolladores.

PUBLICIDAD

Aunque se espera que Trump se centre en asuntos internos, sus crecientes amenazas de que podría lanzar ataques militares contra Irán por su programa nuclear ensombrecen el discurso.

Estas son algunas de las cosas que hay que ver mientras Trump trata de exponer sus argumentos:

La economía y la inmigración ya no son puntos fuertes para Trump

Trump volvió a la Casa Blanca con la promesa de bajar los precios y poner orden en la inmigración en Estados Unidos. Pero en ambas cuestiones, el sentimiento público se ha vuelto en su contra.

Sólo el 39% de los adultos estadounidenses aprueban su liderazgo económico y sólo el 38% le apoyan en inmigración, según la última encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs. Estas bajas cifras muestran que el país sigue preocupado por el coste de los alimentos, la vivienda y los servicios públicos, un problema agravado por el uso de aranceles por parte de Trump. También muestran cómo el público estaba perturbado por los vídeos de enfrentamientos violentos con manifestantes, incluidos dos ciudadanos estadounidenses muertos por agentes federales.

Desde que su partido aprobó el año pasado una ley de recortes fiscales masivos, Trump aún no ha desvelado nuevas ideas políticas importantes sobre la economía. En sus últimos discursos, ha ofrecido al público repeticiones de sus recortes fiscales, planes para reducir los tipos hipotecarios y un nuevo sitio web gubernamental para comprar medicamentos con receta.

El fallo del Tribunal Supremo contra muchos de los aranceles globales de gran alcance de Trump el viernes y el presidente prometiendo utilizar otros medios para seguir adelante con los impuestos a la importación solo prolongarán la agitación económica sobre el comercio y los precios.

PUBLICIDAD

“Creo que es aún más importante que el discurso se centre realmente en la economía”, dijo Alex Conant, estratega republicano.

Conant dijo que entre el fallo arancelario y un informe del Departamento de Comercio del viernes que mostró que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró en los últimos tres meses del año pasado, “el presidente necesita reforzar su mensaje económico.”

Culpa de todo a Joe Biden

La administración está tratando de argumentar que, a pesar de los cambios de Trump en el comercio mundial y los recortes de impuestos, la economía sigue teniendo problemas debido a las decisiones tomadas en 2021 y 2022 por su predecesor demócrata Joe Biden. Pero Trump también está tratando de atribuirse el mérito de los signos positivos de la economía actual, como las recientes ganancias del mercado de valores.

“Vean el Estado de la Unión. Hablaremos de economía. Hemos heredado un desastre”, dijo Trump en la Casa Blanca el miércoles.

Por supuesto, Trump hizo el mismo tipo de argumento en su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el año pasado, invocando el nombre de “Biden” 13 veces.

La apuesta de Trump por la política exterior aún no ha calado políticamente

A pesar del credo “America First” del presidente, su agresivo enfoque en el extranjero durante el último año ha suscitado preocupación entre algunos de sus partidarios sobre si debería dedicar más tiempo a centrarse en los votantes en casa.

Es probable que Trump, que ha dejado claro que codicia un Premio Nobel de la Paz, aproveche el discurso para recordar a los estadounidenses sus intentos de tratar de mediar en acuerdos de paz en conflictos mundiales.

PUBLICIDAD

Pero en muchos aspectos, el presidente no ha tendido ramas de olivo. En el último año, su administración ha lanzado ataques en Yemen, Nigeria e Irán, junto con una campaña en curso de ataques militares letales contra presuntos buques de narcotráfico cerca de América del Sur. Trump también sorprendió al mundo en enero con una incursión sorpresa para capturar al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y planteó la idea de utilizar la fuerza para apoderarse de Groenlandia.

En las últimas semanas, mientras presiona a Irán, Trump ha reforzado la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo. Pero aún tiene que explicar claramente a los votantes lo que sus acciones en el extranjero significan para sus vidas.

Incluso podría minimizar la política exterior en su Estado de la Unión, a pesar de creer que ha sido un gran éxito.

“Por mucho que la política exterior haya dominado su último año de mandato, este discurso se centrará sobre todo en la economía”, pronosticó Conant.

El Vicepresidente JD Vance ofreció una predicción similar, afirmando en una entrevista el sábado en Fox News Channel que en el discurso “se va a oír hablar mucho de la importancia de devolver el empleo a nuestro país, de la deslocalización de la fabricación, de todas estas grandes fábricas que se están construyendo”.

Dijo que Trump también hablaría de reducir los costes energéticos.

Trump ha hecho suyo el Estado de la Unión

El Estado de la Unión solía consistir en recapitular los logros y tratar de unir al país, pero cada vez refleja más las divisiones de la sociedad.

PUBLICIDAD

“Lo que se espera es una versión del discurso de campaña en el que los demócratas son los villanos, los republicanos que le gustan son los héroes y él es el salvador no sólo de la nación, sino del mundo”, dijo Kathleen Hall Jamieson, profesora de comunicación de la Universidad de Pensilvania.

Puede que los partidarios de Trump recuerden con cariño el momento en 2020 en el que el presidente reunió a una familia de militares en mitad de un discurso. También concedió la Medalla Presidencial de la Libertad a Rush Limbaugh, el locutor de radio y autor conservador fallecido en 2021 por complicaciones de un cáncer de pulmón. Pero ese momento disgustó a los demócratas, que veían a Limbaugh como una figura destructiva en los medios políticos.

La reacción en la sala podría importar tanto como las palabras de Trump

Trump pronuncia el discurso, pero su público, sentado en la Cámara de Representantes, también desempeña un papel importante. Cuando Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión en 2020, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió teatralmente una copia del discurso, eclipsando gran parte de lo que dijo Trump.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, ha dicho en una carta a sus colegas que “es importante contar con una presencia demócrata fuerte, decidida y digna en la cámara”, lo que indica que algunos miembros podrían decidir no asistir en protesta contra Trump. Pero también existe la posibilidad de que los demócratas acribillen a Trump como hizo el representante Al Green, demócrata de Texas, en 2025, lo que le llevó a ser expulsado de la cámara.

PUBLICIDAD

Si Trump en su discurso expone un argumento más completo de por qué está utilizando otros mecanismos de la ley federal para continuar con sus aranceles, Conant dijo que será interesante ver la reacción de los legisladores.

“Creo que los republicanos de la Cámara de Representantes que no aplaudan sus aranceles van a ocupar un lugar destacado en la retransmisión”, dijo.

La vida útil de los sindicatos es corta

Aunque algunas frases presidenciales perduran, gran parte de la retórica del Estado de los Sindicatos es olvidable. Y con Trump -conocido por desviarse del guión- hay muchas posibilidades de que un comentario o una publicación en las redes sociales se salten su mensaje.

Matt Latimer, antiguo redactor de discursos republicanos para el entonces presidente George W. Bush, señaló en un correo electrónico que la gente oye hablar al presidente todo el tiempo, por lo que el Estado de la Unión ha perdido gran parte de su brillo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.