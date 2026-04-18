Washington. Lauryn Muller estaba navegando por las redes sociales cuando vio un vídeo del presidente Donald Trump menospreciando al gobernador de California Gavin Newsom por tener dislexia.

A Muller, de 18 años, le provocó una gran emoción y le trajo recuerdos de sus propias dificultades para aprender a leer y de las veces que sintió que algo iba mal con ella.

Trump llamó a Newsom “estúpido”, “bajo coeficiente intelectual”, “discapacitado mental” y no apto para ser presidente. Muller sabía que formaba parte de una disputa política -Trump es republicano y Newsom es demócrata y se espera que se presente a la Casa Blanca en 2028-, pero las palabras de Trump parecían personales.

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“Hemos tenido que superar tantos déficits, y que alguien, en un escenario nacional, diga, sí, ellos nunca serán como nosotros - eso definitivamente fue un aguijón emocional para mí”, dijo Muller, un estudiante entrante en la Universidad de Auburn cuya dislexia fue identificada cuando era niño.

Fue una entrada más en la historia de Trump de denigrar la inteligencia de sus enemigos y burlarse de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta vez estaba difamando a decenas de millones de personas, poniendo en duda sus capacidades y socavando años de progreso en la lucha contra el estigma de la dislexia.

Entre las personas con dislexia, sus comentarios despertaron sentimientos que iban desde la angustia y la ira hasta la consternación. Fue un comentario transversal, que suscitó la reprobación de partidarios y detractores.

La madre de Muller, Marilyn, votó a Trump tres veces y dice que sigue apoyando su política. Pero se sintió dolida cuando Trump relacionó la dislexia con la baja inteligencia, un mito anticuado que ella lleva años intentando disipar.

“Va en contra de todo lo que hago a diario”, dijo Marilyn Muller, defensora de la alfabetización en Florida. “Probablemente fue uno de los comentarios más ignorantes que he oído salir de su boca”.

Una discapacidad de aprendizaje a menudo mal entendida

Los comentarios de Trump chocan con un gran número de investigaciones que demuestran que la dislexia y el coeficiente intelectual no están relacionados. También entran en conflicto con las declaraciones que hizo durante su primer mandato para los meses de concienciación nacional, en las que elogiaba las “extraordinarias contribuciones” de las personas con dislexia y señalaba que entre sus filas se encuentran altos ejecutivos de la industria e inventores.

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A menudo mal entendida, la dislexia afecta al vínculo entre el cerebro y el lenguaje impreso, dificultando la lectura. La dislexia suele aparecer en la infancia, cuando los niños aprenden a leer y escribir. Se calcula que afecta hasta el 20% de la población mundial.

“De repente, no te va muy bien en la escuela y entonces la gente te dirá, oh, no te esfuerzas, no eres listo o lo que sea, y nada de eso es exacto. Simplemente tienes esta diferencia en ese puente que va del lenguaje a la letra impresa”, afirma John Gabrieli, neurocientífico del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Newsom lleva años hablando de su dislexia, tanto en un libro infantil que escribió en 2021 como en sus nuevas memorias. En su reciente gira literaria, habló de memorizar discursos porque es incapaz de leerlos. Lo describió como una lucha y un don, diciendo que le obligó a desarrollar otras habilidades.

Trump se aferró a algunos de los comentarios de Newsom. “No sabe leer un discurso, no sabe hacer casi nada”, dijo Trump durante una reunión del Gabinete en marzo. “En realidad es una persona muy estúpida”.

Y añadió: “Creo que un presidente no debería tener problemas de aprendizaje”.

Trump reconoció su alejamiento del decoro, diciendo que es “muy controvertido decir algo tan horrible”. Continuó diciéndolo al menos cuatro veces más.

La oficina de Newsom declinó hacer comentarios para este reportaje y se remitió a las publicaciones del gobernador en las redes sociales. “Las diferencias de aprendizaje no definen tus límites, sino tus puntos fuertes”, escribió Newsom en un post. “Y nadie, ni siquiera el Presidente de los Estados Unidos, puede decidir lo que vales”.

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Poca contestación del Partido Republicano a los comentarios de Trump

En Utah, Lia Beatty dijo que se ha acostumbrado al comportamiento impetuoso de Trump, pero aún ve peligro en sus últimas diatribas. La gente escucha al presidente, y los jóvenes con dislexia podrían oír esos comentarios y creer que cuentan menos, dijo Beatty, de 27 años, que tiene dislexia y dirige un laboratorio universitario de neurología.

“El daño no está necesariamente en el titular. Es lo que ocurre en silencio”, dijo. “Es el estudiante en el aula que deja de levantar la mano, el aspirante a la universidad que oculta cómo aprende, el empleado que no persigue un ascenso para el que está más que cualificado”.

Hasta que vio sus comentarios circulando por las redes sociales, Beatty había estado guardando silencio sobre su aceptación en un programa de doctorado en neurología en el Dartmouth College. Lo hizo público en una publicación en las redes sociales con el objetivo de desprestigiar a Trump.

“Creo que es importante reconocer que, sí, las habitaciones... no se hicieron para nosotros, pero seguimos entrando en ellas”, dijo Beatty.

En el Capitolio existe un sólido historial de apoyo bipartidista a las personas con dislexia. Un grupo de la Cámara de Representantes se dedica a este tema, con defensores vocales de ambos partidos. Sin embargo, los comentarios de Trump han tenido poca repercusión entre los republicanos.

Los comentarios de Trump no salieron a relucir el miércoles en una mesa redonda del Congreso sobre dislexia, organizada por el senador republicano Bill Cassidy, cuya hija tiene dislexia y cuya esposa dirige una escuela para niños con dislexia. Tras el acto, Cassidy se negó a responder directamente a las declaraciones de Trump.

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“Todo lo que puedo decir es que un niño con dislexia crecerá para ser, muchas veces, un adulto con mucho talento”, dijo Cassidy, que se presentó a la reelección pero no obtuvo el respaldo de Trump, a The Associated Press. “Hay personas que se han autoidentificado como disléxicas que se han convertido en directores generales de hospitales y de grandes empresas”.

El representante Bruce Westerman, republicano de Arkansas y copresidente del grupo de dislexia, no ha hecho ningún comentario.

Algunos en los círculos de Trump han detallado luchas con la dislexia

Los defensores de la dislexia han señalado que algunos ex presidentes probablemente sí la padecían.

Woodrow Wilson escribió sobre sus dificultades para aprender a leer y se convirtió en uno de los primeros en adoptar la máquina de escribir como una de las muchas soluciones, dijo John M. Cooper, historiador presidencial y biógrafo de Wilson.

Algunos en los círculos de Trump han hablado de dificultades con la dislexia.

Gary Cohn, el arquitecto de la emblemática ley fiscal del primer mandato de Trump, ha hablado largo y tendido sobre su lucha contra la dislexia cuando era niño. Más tarde se convirtió en un titán de los negocios y presidente de Goldman Sachs.

Los defensores dicen que las palabras de Trump amenazan con revertir años de progreso en la eliminación de estereotipos. Sus comentarios también plantean preguntas sobre las promesas que su administración ha hecho para proteger a los estudiantes con discapacidades, incluso cuando Trump desmantela el Departamento de Educación, que supervisa la Ley de Educación para Personas con Discapacidades.

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Jacqueline Rodríguez, CEO del Centro Nacional para Discapacidades del Aprendizaje, dijo que será difícil para las familias confiar en los designados de educación de Trump “cuando su jefe está haciendo estas declaraciones realmente estigmatizantes y realmente inexactas.”

En Decatur, Georgia, Meagan Swingle dijo que los comentarios de Trump le revolvieron el estómago. Se lo comentó a su hijo de 15 años, Enrique, que tiene dislexia, sabiendo que podría enterarse de los comentarios en la escuela. Enrique, que destaca en matemáticas y ciencias, no le dio importancia.

Pero se le quedó grabado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.