Una madre y seis niños de entre 3 y 11 años murieron en una explosión e incendio en una vivienda del centro de Pensilvania, informaron las autoridades.

Bomberos que respondieron a un reporte de explosión e incendio en una casa en el municipio de Lamar, condado de Clinton, cerca de Mill Hall, el domingo en la mañana, confirmaron que siete personas quedaron atrapadas, pero no pudieron entrar a la estructura debido a que estaba envuelta en llamas, indicó la Policía Estatal de Pensilvania en un comunicado.

Las siete personas murieron y fueron identificadas como Sarah Stolzfus, de 34 años, cuatro hijos varones de 11, 10, 5 y 3 años, y dos niñas de 8 y 6 años.

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La causa del incidente continúa bajo investigación. La policía indicó que una fuga de propano dentro de la vivienda pudo haber provocado la explosión y el incendio, y señaló que los tanques de propano ubicados en el exterior no explotaron ni fueron factores contribuyentes.

La vecina Christina Duck dijo a la cadena WNEP-TV que estaba desayunando cuando ocurrió el hecho.

“Y escuché un estallido y lo pude sentir, me levanté y miré por la ventana y pude ver las llamas a través de las ventanas. Salí corriendo y en un minuto toda la casa estaba completamente envuelta”, relató Duck. Añadió que la familia se había mudado hacía un par de meses y que con frecuencia veía a los niños jugando afuera.