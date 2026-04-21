Unas 1,000 plazas de trabajo en la industria de la construcción se pondrán disponibles este próximo 8 de mayo a todo aquel interesado en este tipo de labor en una feria de empleo que realizará el Departamento del Trabajo en Plaza Las Américas, en Hato Rey, llamada “En Puerto Rico hay trabajo”.

Será la primera vez que se hace una feria “exclusivamente a la industria de la construcción, precisamente para hacer el llamado a todas las personas que tienen tareas, destrezas y experiencias a que se den la oportunidad de ser parte de la reconstrucción de Puerto Rico y el desarrollo económico”, informó este martes la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Específicamente, la feria se realizará en el primer piso del centro comercial, en un espacio localizado al lado de la farmacia Walgreens en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. En el esfuerzo de reclutamiento, está también involucrada la Oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

“De hecho, este esfuerzo cobra mayor importancia en el contexto actual de Puerto Rico. Nos encontramos en una etapa decisiva de reconstrucción con un sinnúmero de proyectos en marcha que requieren mano de obra capacitada”, comentó la titular.

Entre las plazas a reclutar están albañiles, carpinteros, plomeros, soldadores, varillado, operación de equipo pesado, delineación, gerencia de proyectos, oficialía de cumplimiento, manejo de almacén, labores generales, entre otras labores.

“Son empleos en su mayoría a tiempo completo y sus salarios competitivos superan el mínimo por hora trabajada”, afirmó Vélez Casanova, quien reveló que los salarios sobrepasan los $17 la hora.

“Se ha mantenido en eso, debido a la gran necesidad (de trabajadores) que hay”, comentó.

Los patronos serán empresas dedicadas a la construcción que tienen proyectos alrededor de la Isla, tanto para el mercado privado como relacionados a la reconstrucción que se impulsa con fondos federales tras el embate de varios huracanes, principalmente María, así como los sismos registrados en la zona sur.

“Ahí va a haber empleos para todos en toda la Isla”, aseguró Vélez Casanova.

Añadió que “es importante destacar que esta feria no tendrá requisitos de participación, por lo que cualquier persona interesada podría asistir. No obstante, se recomienda llevar su resumen actualizado para agilizar el proceso de evaluación y aumentar sus posibilidades de contratación. Además, contaremos con la participación de diferentes agencias de gobierno y el Departamento del Trabajo que estarán brindando orientación, apoyo y nuevas oportunidades para que nos acompañe y se dé la oportunidad de ser parte de nuestra fuerza laboral. De igual manera, cualquier patrono del área de la construcción contratista que interese ser parte de esta feria también se puede comunicar con nosotros y muy gustosamente le brindaremos el espacio”.

Por otro lado, Vélez Casanova aseguró que en Puerto Rico hay mano de obra disponibles, por lo que no habría que traer manos extranjeras para todas las plazas disponibles que hay tanto en la construcción como en otros sectores, como el de salud.

“Hay mano de obra en Puerto Rico, lo que queremos es invitarlos a ser parte de la fuerza laboral”, afirmó.