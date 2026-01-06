El gobierno de Jenniffer González Colón hará disponible próximamente una página cibernética para que el pueblo pueda monitorear el cumplimiento del programa de gobierno, informó este martes el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña.

“Será una plataforma dinámica”, aseguró el funcionario, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Allí se podrá “identificar cuál el estatus, dónde es que se está cumpliendo con el programa de gobierno, cuáles son las eficiencias que estamos trabajando, las áreas de oportunidad”, añadió.

El proyecto se ha nombrado “Efficiency Tracker”.

Según se describió en un comunicado de prensa, esta será “una herramienta diseñada para fortalecer la rendición de cuentas y el análisis de resultados”.

La presentación de la propuesta se hizo, ayer, lunes, durante una reunión que la gobernadora tuvo con los miembros de su gabinete. La misma surge como parte de los esfuerzos que realizada la coordinadora de eficiencia del gobierno, Veronica Ferraiuoli.

“El programa Efficiency Tracker es una herramienta clave para garantizar la rendición de cuentas en el Gobierno de Puerto Rico, al igual que hicimos el año pasado con SID, herramienta implementada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para medir los gastos presupuestarios. A través de esta plataforma, cada agencia deberá reportar de forma clara y continua su progreso, asegurando que las metas trazadas se cumplan con responsabilidad y transparencia”, indicó la gobernadora González Colón, en declaraciones escritas.