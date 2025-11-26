El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, alertó hoy al público sobre un esquema de fraude que opera desde un perfil falso de la agencia en redes sociales.

Según explicó, el perfil fraudulento, identificado como “Free Finance Course AFV”, utiliza de manera indebida y sin autorización el logo oficial de la AFV, con el fin de hacerse pasar por la entidad gubernamental.

Álvarez Barreto exhortó a la ciudadanía a bloquear y reportar la página, y a no interactuar con ella si reciben solicitudes de amistad, invitaciones o peticiones para dar “me gusta”.

“Le exhortamos a la ciudadanía que, de recibir una solicitud de amistad, invitación o petición para dar “me gusta” por parte de este perfil, proceda a bloquear, reportar y no interactuar con dicha página”, explicó Alvarez Barreto en declaraciones escritas.

El funcionario recordó que toda información oficial debe obtenerse únicamente a través de los canales institucionales de la AFV, disponibles bajo el nombre AFVPROnline.