Las autoridades sanitarias estadounidenses detuvieron la publicación de un estudio sobre si la vacuna COVID-19 evitaba que los adultos enfermaran lo suficiente como para tener que acudir al hospital.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. confirmó el miércoles la decisión de suspender la publicación, alegando una disputa sobre la metodología del estudio.

El trabajo de investigación iba a aparecer en Morbidity and Mortality Weekly Report, la principal publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Una forma en que los científicos han estudiado la eficacia de la vacuna COVID-19 es centrándose en las personas enfermas que fueron ingresadas en hospitales o visitaron las salas de urgencias. Los investigadores comprueban si los pacientes estaban vacunados y luego calculan las probabilidades de que la prueba COVID-19 dé positivo entre los pacientes vacunados frente a los que no lo estaban.

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Tras ser revisados por expertos en la materia, se han publicado artículos con esta metodología en varias revistas de prestigio, como Pediatrics y New England Journal of Medicine.

Siguiendo el mismo planteamiento, el nuevo estudio concluyó que la vacuna redujo a la mitad las visitas a urgencias y las hospitalizaciones entre adultos por lo demás sanos el pasado invierno, según The Washington Post, que informó primero de la cancelación.

Los responsables del HHS no explicaron exactamente por qué esa metodología era un problema en este caso, pero argumentaron que la infección previa, el comportamiento y las diferencias en quién busca atención pueden afectar a los resultados.

La comunidad científica en general no tiene esas preocupaciones y muchos investigadores han utilizado el enfoque, dijo la Dra. Fiona Havers, una doctora con sede en Atlanta que trabajó anteriormente en los CDC. La metodología está concebida para abordar las diferencias relacionadas con quién busca atención médica, y la infección previa no debería ser un gran problema porque muchos estadounidenses han sido infectados por el coronavirus, añadió.

Ningún diseño de estudio es perfecto, pero los responsables del HHS no han propuesto ninguna alternativa “que sea realista y ética para obtener estimaciones en tiempo real de la eficacia de las vacunas cada año”, afirma Havers, que en su día dirigió un equipo de vigilancia de la red hospitalaria de los CDC centrado en el COVID-19 y otros virus respiratorios.

Durante la primera administración del presidente Donald Trump, los defensores de la salud pública se preocuparon de que los designados políticos estuvieran tratando de controlar lo que se publicaba en el MMWR.

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Esas preocupaciones volvieron el año pasado, cuando Trump volvió al cargo y se suspendió temporalmente la publicación del MMWR. Volvió, pero ha seguido siendo una versión más delgada de lo que fue.

“Los profesionales sanitarios confiaban en el MMWR para obtener información puntual, objetiva y basada en hechos sobre la salud pública del país”, declaró el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, que expresó su preocupación cuando se interrumpieron las comunicaciones de los CDC el año pasado.

“Amordazar a científicos y médicos sobre cómo evitar que los estadounidenses sean hospitalizados puede tener consecuencias mortales. Los CDC deben abandonar sus planes de imponer una mordaza política a esta investigación crítica”, declaró Durbin en un comunicado el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.