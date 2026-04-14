Un moderno sistema para manufacturar la sangre que los boricuas donan en el Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras y que promete extender el periodo de vida útil de este preciado tejido líquido fue adquirido por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).

Se trata del Sistema Automatizado ReveosTM y la Plataforma de Software LumiaTM de Terumo Blood and Cell Technologies (BCT), una innovadora tecnología de manufactura automatizada de sangre total utilizada globalmente en más de 60 países y autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) desde el 2023.

Con esta modernización, el Banco de Sangre se posiciona como el séptimo en la jurisdicción de Estados Unidos y el primero en el Caribe en implementar este sistema.

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¿Cuáles son los beneficios?

Según se informó en comunicado de prensa, este sistema automatizado permite separar la sangre total en células rojas, plasma y plaquetas mediante un único ciclo de centrifugación, reduciendo aproximadamente un 40% el tiempo de proceso que tradicionalmente requería 49 pasos manuales. Esto mejora la consistencia del producto, disminuye el tiempo de manufactura y maximiza cada donación.

Uno de los logros más significativos tras la implementación de estas tecnologías ha sido la extensión de la vida útil de las plaquetas de cinco a siete días, lo que representa un avance significativo para el manejo del inventario. Esta mejora reduce la tasa de expiración, disminuye el desperdicio y aumenta la disponibilidad de plaquetas para pacientes con cáncer, personas sometidas a cirugías complejas y casos de trauma.

“La adopción del Sistema Reveos por parte del Banco de Sangre de Puerto Rico marca una evolución importante en el procesamiento de sangre para el Caribe. En una región donde eventos naturales como huracanes y terremotos pueden aumentar la demanda de sangre, esta inversión en automatización refleja un profundo compromiso con el fortalecimiento de un suministro de sangre más sólido y resiliente, capaz de ofrecer mayor estabilidad y consistencia a las comunidades a la que sirve. Nos enorgullece apoyarlos mientras fortalecen la línea de vida para los pacientes en todo Puerto Rico y el Caribe,” expresó Chetan Makam, General Manager de Global Blood Solutions de Terumo BCT.

Mientras, el director ejecutivo de la ASEM, Regino Colón Alsina, enfatizó que “esta inversión tecnológica fortalece nuestra capacidad de respuesta ante la demanda constante de plaquetas en Centro Médico. Al extender su vida útil y mejorar la eficiencia en la manufactura, podemos garantizar mayor disponibilidad y estabilidad en el inventario para nuestros hospitales”.

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En Estados Unidos y Puerto Rico, la mayoría de las plaquetas provienen de donaciones por aféresis. Sin embargo, la producción automatizada de plaquetas derivadas de sangre total representa una alternativa complementaria que diversifica las fuentes de adquisición y refuerza la seguridad del suministro.

“Con esta tecnología mejoramos la eficiencia en el cumplimiento de estándares regulatorios federales y estatales maximizamos así el impacto de cada unidad colectada y ampliando nuestra capacidad de salvar vidas,” añadió la doctora María de los Ángeles Muñiz Muñiz, director médico del Banco de Sangre.

El Banco de Sangre exhorta a la ciudadanía a donar sangre y plaquetas de manera regular, recordando que estos componentes no pueden fabricarse artificialmente y solo pueden obtenerse gracias a la generosidad de donantes voluntarios.

Para información sobre requisitos y horarios de donación, puede comunicarse al (787) 777-3844 o visitar sus instalaciones en Centro Médico de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico suple el 70% de los componentes sanguíneos esenciales a instituciones clave del Centro Médico de Puerto Rico como el Hospital Universitario de Adultos (HUA), Hospital Pediátrico Universitario (HOPU), Industrial, Trauma y el Municipal de San Juan. Su misión es garantizar un suministro seguro, adecuado y oportuno de sangre y sus componentes, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad transfusional.