El techo de una parada de guaguas frente al estadio Hiram Bithorn en Hato Rey se convirtió en un cementerio improvisado en memoria de los que han perdido la vida a consecuencia de los constantes apagones que afectan a la Isla.

Esto como parte de la convocatoria a una manifestación en reclamo de la salida del consorcio energético LUMA Energy, que tiene a su cargo la administración del sistema eléctrico del país. A eso de las 4:30 de la tarde, varias decenas de personas se habían dado cita en la avenida Roosevelt, frente al centro comercial Plaza Las Américas, en respuesta a la convocatoria.

“Estamos aquí para decir que LUMA se tiene que ir, New Fortress se tiene que ir, Genera se tiene que ir, la privatización se tiene que ir, porque ha demostrado no solamente ser un desastre, si no que ha demostrado ser una agresión al pueblo de Puerto Rico, costando vidas y sufrimiento. Estamos aquí para conmemorar a nuestros muertos en ese aspecto, para poner la luz sobre el sufrimiento. Para exigirle a la gobernadora que con ese primer paso que dio, ¡Aleluya, Gloria a Dios!, de mandar una carta, que siga por el camino y que no se quede a mitad, diciendo que eso se va a tardar mucho", sostuvo Raquel González, una de las organizadoras del evento durante una transmisión en las redes sociales.

Poco después de las 5:00 de la tarde, los manifestantes comenzaron a marchar por el carril en dirección hacia San Juan, desviándose hacia la avenida Arterial Hostos, por donde continuaron por varias calles de la zona de Hato Rey, hasta regresar a la avenida Roosevelt. El trayecto se extendió por al menos una hora, mientras los manifestantes cantaban consignas contra la corrupción, la privatización de los servicios públicos y contra el gobierno actual, mientras un fuerte contingente policíaco apostado en el estacionamiento del centro comercial vigilaba el evento, que transcurrió sin incidentes.

El expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el exprepresentante Luis Raúl Torres, el planificador Pedro Cardona Roig y la activista ambiental Myrna Conty, entre otros, participaron del evento.

Organizaciones como el Movimiento Solidario Sindical, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Sierra Club Puerto Rico, ente otras, anunciaron su apoyo a la manifestación, que poco después de las 4:30 p.m. comenzaba a generar algo de congestión en la avenida Roosevelt.