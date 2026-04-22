Enfermedades como la influenza, el COVID-19, el virus sincitial y el dengue se mantienen por debajo del umbral epidémico, informó este miércoles el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

Señaló que, al menos con la influenza, que a principios de año se tuvo que declarar una epidemia, los esfuerzos integrados en vigilancia, vacunación y educación dieron resultados.

Informó, en un comunicado de prensa, que los datos más recientes sobre la vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias revelan una disminución de casos de influenza. Durante la Semana Epidemiológica 14, correspondiente al periodo del 5 al 11 de abril de 2026, se registraron 1,005 casos nuevos de influenza, para un total de 63,680 casos acumulados en la temporada 2025-2026.

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“El virus de la influenza sigue circulando en la Isla, pero los indicadores permanecen por debajo del umbral epidémico, lo que refleja una actividad sostenida pero controlada de esta enfermedad respiratoria. Es fundamental que la ciudadanía continúe adoptando medidas preventivas para evitar complicaciones, especialmente en poblaciones vulnerables”, expresó Ramos Otero.

Destacó que el 49.1% de los casos acumulados en la temporada corresponden a la población pediátrica de cero a 19 años, lo que resalta la importancia de reforzar la prevención en entornos escolares y comunitarios.

En cuanto a la severidad, el porcentaje de hospitalizaciones para esta semana fue de 6.8%. Las regiones con mayor cantidad de casos acumulados en la temporada continúan siendo Caguas (12,642 casos), Ponce (11,723 casos) y Bayamón (11,098 casos).

Durante esta semana, los casos evidenciaron que predomina la influenza tipo B en Puerto Rico.

La principal oficial de epidemiología, Miriam Ramos, explicó que este patrón confirma el cambio esperado en la circulación del virus en esta etapa de la temporada.

“Para la semana de este informe, el 76.2% de los casos con evidencia de laboratorio válido fueron influenza tipo B. Este patrón refleja un comportamiento consistente con temporadas previas y subraya la importancia de que la población mantenga medidas preventivas y procure atención médica temprana ante síntomas respiratorios”, puntualizó la epidemióloga.

En términos de mortalidad, para esta temporada se han confirmado 186 muertes asociadas a influenza. La mayoría de las muertes registradas corresponde a adultos mayores de 70 años, un patrón similar a temporadas previas que refuerza la vulnerabilidad de este grupo poblacional.

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Respecto a la vacunación, se han administrado 457,868 dosis contra la influenza durante la temporada 2025-2026, lo que representa 76,652 dosis más en comparación con la temporada anterior para la misma fecha.

En cuanto a las otras enfermedades respiratorias, se informó que el sistema de vigilancia de COVID-19 reportó 132 casos nuevos. La región de Arecibo presentó la mayor tasa de casos, y el grupo de edad más afectado fue el de cero a nueve años. En lo que va de 2026 se han registrado once muertes asociadas a esta enfermedad.

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VRS), se identificaron 22 casos nuevos para un total de 725 casos en 2026. Los grupos de mayor impacto continúan siendo los niños de uno a cuatro años, menores de un año y adultos mayores de 65 años. Las regiones de Metro, Caguas y Mayagüez mostraron las tasas de incidencia más elevadas. Las hospitalizaciones suman 281 para el año y no se han registrado muertes asociadas al VRS.

Ramos Otero reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas básicas de prevención: vacunarse, lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar contacto cercano con personas enfermas, considerar mascarilla en lugares concurridos o si presenta síntomas respiratorios, y quedarse en casa si está enfermo.

Por otro lado, el sistema de vigilancia arboviral también reveló que los casos de dengue continúan por debajo del umbral epidémico. Para la Semana Epidemiológica 14 se reportaron nueve casos nuevos, alcanzando un total de 454 casos acumulados en lo que va de 2026. La región con mayor cantidad de casos es Caguas. Se ha confirmado una muerte asociada a dengue para este año.