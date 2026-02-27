A un día de haber anunciado el cierre del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Mayagüez por problemas estructurales en el edificio que ocupaban, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció que ya identificó dónde reubicarán las operaciones.

Será en el Centro Gubernamental de Mayagüez, antigua sede del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), se informó en un comunicado de prensa.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, explicó que las instalaciones en las que moverán las operaciones deben ser acondicionadas. Se espera que el local esté listo “a finales de marzo, lo que permitirá restablecer los servicios a los conductores en un entorno seguro y adecuado”, dice la comunicación.

PUBLICIDAD

Relacionadas Piden explicaciones por cierre del CESCO de Mayagüez

Se explicó que el acoplo de las nuevas instalaciones incluye instalación de todo el equipo técnico y de informática necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, tales como renovación de licencias, inspecciones, marbetes y demás transacciones que se ofrecen en los CESCO.

“Desde el primer momento hemos actuado con sentido de urgencia para asegurar que los ciudadanos de la región oeste puedan continuar recibiendo los servicios sin comprometer la seguridad de nadie. Ya contamos con un espacio identificado en el mismo pueblo y estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en habilitarlo a la mayor brevedad posible”, expresó el secretario.

Se indicó que la fecha exacta en que el centro iniciará operaciones se informará próximamente.

Todo aquel que necesite hacer un trámite en este próximo mes y mientras culminan los trabajos de acondicionamiento de la nueva instalación, puede acudir a otro CESCO o en los Centros de Servicios Integrados (CSI) cercanos.