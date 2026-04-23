Encuestas que realiza el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a los patronos de Puerto Rico apuntan a que los trabajadores en el campo de servicios, como vendedores, conserjes, cajeros y guardia de seguridad, son los codiciados en el campo laboral.

30 Fotos Los sueldos anuales corresponden al 2024, según la encuesta de Empleos y Salarios por Ocupación del Departamento del Trabajo.

Elena Ortiz, secretaria auxiliar de Estadísticas y Publicaciones de la mencionada agencia, explicó cada año la agencia se mueve a buscar patronos que establezcan qué tipo de empleados necesitan y cuánto estos cobran para que los estudiantes se encaminen por profesiones relacionadas y universidades se muevan a educar para satisfacer la demanda.

Contó que en los últimos años se ha mantenido la tendencia en que empleados relacionados a servicios se mantienen al tope de las ocupaciones con más empleos en el campo laboral.

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“Se ha quedado igual. Vendedores minoristas, estas se sacan de destrezas y ocupaciones en mayor demanda. Tenemos, cajeros también, representantes del servicio al cliente, conserjes y empleados de limpieza. Eso depende de lo que el patrono nos conteste en las encuestas. Por eso es que estamos (pidiendo) que nos ayuden, de que los patronos nos contesten las encuestas”, explicó Ortiz.

Lo que está próximo a analizarse el Departamento es si hay una correlación entre los empleos que tienen disponibles los patronos en Puerto Rico y el tipo de oferta de empleo que buscan los trabajadores. La evaluación se hará este verano utilizando el programa Perfil, donde los patronos publican en la página cibernética de la agencia las plazas disponibles y los trabajadores reclaman ofertas de empleo.

A continuación, conozca cuáles son los empleos más buscados y cuánto pagan:

Las 10 ocupaciones de mayor empleo en Puerto Rico en el 2024:

1. Vendedores Minoristas - $11.92 la hora, $24,800

2. Conserjes y Empleados de Limpieza, Excepto Empleados Domésticos - $11.28 la hora, $23,460 anuales

3. Cajeros - $10.97 la hora, $22,820 anuales

4. Guardias de Seguridad - $10.19 la hora, $21,190 anuales

5. Enfermeros Graduados - $19.94 la hora, $41,470 anuales

6. Empleados de Oficina, tareas generales - $12.89 la hora, $26,800 anuales

7. Trabajadores de Comidas Rápidas y Dependientes de Mostrador - $10.25 la hora, $21,320 anuales

8. Representantes del Servicio al Cliente - $12.85 la hora, $26,730 anuales

9. Repositores y Preparadores de Órdenes de Pedido - $12.12 la hora, $25,220 anuales

10. Secretarios y Asistentes Administrativos, Excepto Legales, Médicos y Ejecutivos - $13.01 la hora, $27,050 anuales

Las 10 ocupaciones con el mayor salario promedio por hora en Puerto Rico del 2024:

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1. Obstetras y Ginecólogos - $70.92 la hora, $147,510 anuales

2. Médicos de Medicina Interna General - $61.15 la hora, $127,180 anuales

3. Gerentes de Producción Industrial - $60.52 la hora, $125,890

4. Directores de Arquitectura e Ingeniería $59.22 la hora, $123,180 anuales

5. Directores Ejecutivos $57.72 la hora, $120,050 anuales

6. Controladores de Tráfico Aéreo $54.76 la hora, $113,890 anuales

7. Médicos de Familia $54.41 la hora, $113,160 anuales

8. Directores de Ciencias Naturales $53.39 la hora, $111,050 anuales

9. Gerentes de Ventas $50.40 la hora, $104,820 anuales

10. Jueces de Derecho Administrativo, Adjudicadores y Oficiales de Audiencia $50.19 la hora, $104,390 anuales

Diez ocupaciones con mayor número de reclutados para personas con grado de Bachillerato o más en el 2024:

1. Secretarios y Asistentes Administrativos, Excepto Legales Médicos y Ejecutivos (9.2%)

2. Secretarios de Médicos y Asistentes Administrativos (6.1%)

3. Contadores y Auditores (4.8%)

4. Representantes del Servicio al Cliente (3.5%)

5. Directores Ejecutivos (3%)

6. Empleados de Teneduría de Libros, Contabilidad y Auditoría (2.8)

7. Secretarios Ejecutivos y Asistentes Administrativos Ejecutivos (2.2%)

8. Cajeros (2%)

9. Vendedores Minoristas (2%)

10. Empleados de Oficina, Tareas Generales (2%)

Diez ocupaciones con mayor número de reclutados para personas con grado menor al de Bachillerato en el 2024:

1. Cajeros (8.8%)

2. Trabajadores de Comida Rápida y Dependientes de Mostrador (8.5%)

3. Conserjes y Empleados de Limpieza, Excepto Empleados Domésticos (5.2%)

4. Vendedores Minoristas (4.4%)

5. Repositores y Preparadores de Órdenes de Pedido (4.1%)

6. Representantes de Servicio al Cliente (3.7%)

7. Camareros y Camareras (2.8%)

8. Asistentes Dentales (2.7%)

9. Secretarios y Asistentes Administrativos, Excepto Legales, Médicos y Ejecutivos (2.7%)

10. Trabajadores y Jornaleros Agrícolas, de Cultivo, de Viveros y de Invernaderos (2.7%)

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Tareas o actividades más requeridas en empleo parcial:

1. Trabajadores de Comidas Rápidas y Dependientes de Mostrador (6.6%)

2. Conserjes y Empleados de Limpieza, Excepto

3. Empleados Domésticos (4.3%)

4. Cocineros de Comidas Rápidas (3.4%)

5. Cajeros (3.1%)

6. Trabajadores y Jornaleros Agrícolas, de Cultivos, de Viveros y de Invernaderos (2.8%)

Diez ocupaciones dentro de las vacantes más difíciles de cubrir:

1. Trabajadores de Comidas Rápidas y Dependientes de Mostrador (6.6%)

2. Conserjes y Empleados de Limpieza, Excepto Empleados Domésticos (4.3%)

3. Cocineros de Comidas Rápidas (3.4%)

4. Cajeros (3.1%)

5. Trabajadores y Jornaleros Agrícolas, de Cultivos, de Viveros y de Invernaderos (2.8%)

6. Representantes del Servicio al Cliente (2.0%)

7. Cocineros de Restaurantes (2.0%)

8. Secretarios y Asistentes Administrativos, Excepto Legales, Médicos y Ejecutivos (1.8%)

9. Contadores y Auditores (1.7%)

10. Cocineros de Instituciones y Cafeterías (1.6%)

Destrezas en mayor demanda:

1. Capacidad para seguir instrucciones 79.9%

2. Puntualidad y responsabilidad 76.2%

3. Comunicación efectiva (oral, escrita, no verbal) 74.5%

4. Capacidad para trabajar en equipo 62.4%

5. Capacidad de aprendizaje 55.2%

6. Habilidad para identificar y solucionar problemas 50.4%

7. Habilidad para ofrecer servicio al cliente 48.2%

8. Empatía 34.0%

9. Habilidad para trabajar con supervisión mínima 32.4%

10. Ética Laboral 30.2%

Industrias con mayor empleo en el 2024:

1. Administración pública - 14.5%

2. Servicios educativos - 9%

3. Servicios administrativos y de apoyo - 8%

4. Lugares de servicios de alimentos y bebidas - 8%

5. Servicios ambulatorios para el cuidado de la salud - 4.9%

6. Servicios profesionales, científicos y técnicos - 4.4%

7. Hospitales - 3%

8. Tiendas de bebida y comestibles - 3%

9. Tiendas de mercancía general - 2.7%

10. Tiendas dedicadas a la venta de productos para el cuidado personal y de la salud - 2.2%

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos