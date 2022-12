El Departamento de la Familia cumplió con la orden dictada por una jueza de devolverle a Lisha Ramón Mejías su hija de dos años, Nazaret, a la 1:30 a.m. de este sábado, informó el abogado que la defendió en este caso, Ramón Rivera Grau.

Según denunció, la pequeña estuvo 52 horas sin ser lactada por su madre, quien reside en Cayey.

La directriz de devolver la menor se dictó a eso de las 8:15 p.m. de ayer, viernes, tras una vista judicial realizada en la comandancia de Caguas. Allí, la jueza superior Sonya Nieves Cordero denegó una solicitud de Familia, la cual buscaba obtener la custodia provisional de Nazaret.

Anoche, se informó que “por protocolo” la niña tendría que ser evaluada en un hospital antes de ser entregada a su madre, ya que estuvo en un hogar temporero. Al parecer, todo el proceso culminó de madrugada.

Según relató el abogado, contactó a Ramón Mejías para asistirla sin la necesidad de que le pagaran.

“Al igual que ustedes, el pasado jueves sentí el llamado de un país entero, porque se le hiciera justicia a una joven madre de Cayey, quien enfrentaba la terrible experiencia de ser privada de la custodia de su hijita de tan sólo dos añitos y quien era lactada por su madre completamente. La comunidad jurídica y el Pueblo entero se mostró alarmado por lo que entendimos una movida totalmente irrazonable por parte del estado, contra una joven madre humilde, sencilla, trabajadora y con recursos limitados. No entendía como no se habían tomado las medidas para garantizar la alimentación de una menor lactada por completo, pasando por alto el mínimo sentido de humanidad para con esta niña, quien estuvo mas de 52 horas sin el pecho de su madre”, expuso en declaraciones publicadas en las redes sociales.

El abogado comentó que sintió haber tenido un gran peso en sus hombros.

“El que me conoce sabe que no acostumbro ni acostumbraré a lanzar ataques en contra de los funcionarios del Departamento de la Familia o de la Policía o del Ministerio Público. Este caso no va a ser la excepción. Respeto y aprecio el trabajo y dedicación de los trabajadores sociales, que con escasos recursos rompen noches para proteger a nuestros niños del maltrato. El hecho de diferir en torno a la corrección de algún procedimiento llevado a cabo o a las conclusiones de alguna investigación, no nos da derecho a menospreciar o a atacar la dedicación y el empeño de estos distinguidos profesionales”, expuso.

Añadió que “ningún sistema es perfecto y es nuestro deber como abogados, servir de herramientas para que nuestro sistema sea uno mejor, en donde el bienestar óptimo de nuestros niños se pueda garantizar, sin pasar por alto u omitir los derechos fundamentales, humanos y constitucionales de los progenitores y de los propios menores. Si todos luchamos por un mismo fin y promulgamos el respeto entre todos, tendremos un mejor país y una mejor sociedad”.

Rivera Grau agradeció a Dios porque logró hacer justicia, así como a todos sus compañeros que lo aconsejaron para tramitar el caso.

Finalmente, le dijo a Ramón Mejías que “fue un honor demostrar lo excelente madre que eres. ¡¡Dios te bendiga!! ¡¡Y ahora a recibir el 2023 con tu tesoro en los brazos!!”

La madre, sin embargo, no ha emitido comentarios ni colgado ningún vídeo o foto del reencuentro con la pequeña. Solo publicó el mensaje de su abogado.

Ramón Mejías fue imputada de violencia intrafamiliar, un caso que no prosperó en los tribunales. En medio del incidente, la custodia de la menor pasó al padre. No obstante, en la noche del miércoles el Departamento de la Familia acudió al tribunal para solicitar la custodia de emergencia de la pequeña, debido a que encontró que los padres estaban juntos nuevamente.

Las gestiones de Familia culminaron anoche, cuando no logró permanecer con la custodia de la menor.