Un proyecto investigativo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, conocido como el Mata de Plátano, recibirá una asignación de $122,617 para convertir la red eléctrica a energía solar y la implementación de un sistema de recolección de agua de lluvia, informó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

La asignación la otorgó la National Science Foundation (NSF), dijo en comunicado de prensa.

Precisó que los fondos serán para el proyecto “Converting Mata de Plátano Field Station’s Electrical Network to Solar Power with Rainwater Collection System for Sustainable Biological Research”. El mismo es liderado por el doctor Rafael Salgado Mangual.

Esta iniciativa busca transformar la estación de campo Mata de Plátano en un centro de investigación autosuficiente.

“Esta asignación reafirma que Puerto Rico sigue siendo un centro clave para la investigación científica y la innovación con visión de futuro. Celebramos esta inversión de la NSF, que no solo impulsa el desarrollo académico, sino que también fomenta un modelo de investigación comprometido con la excelencia y la integridad científica en nuestras comunidades académicas, expresó la gobernadora.

El proyecto comenzará hoy, martes, y forma parte del compromiso de la NSF con el avance de la ciencia y la tecnología para enfrentar los retos del futuro.

La gobernadora destacó la importancia de continuar fortaleciendo los lazos con agencias federales para asegurar recursos que promuevan el desarrollo educativo, científico y económico de la Isla.

“Seguiremos apoyando proyectos que nos posicionen a la vanguardia en temas de innovación científica y uso eficiente de nuestros recursos, mientras fomentamos una nueva generación de investigadores puertorriqueños comprometidos con el progreso de la Isla”, concluyó.