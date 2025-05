“Esto no es una guerra entre la Policía y motociclistas. Se trata de vivir en paz y en una sociedad de ley y orden”.

Así lo estableció en la tarde de este sábado el comisionado de la Policía, Joseph González, al reaccionar a las múltiples incidencias entre policías y motociclistas que se han registrado en esta semana. Los incidentes se dan justo en medio de un anuncio que realizó la gobernadora Jenniffer González Colón de crear un comité de trabajo, mediante orden ejecutiva, que se encargará de proponer medidas para regular el uso y analizar la viabilidad de otorgar tablillas a ciertos vehículos todoterreno, incluidas las motoras.

El pasado domingo la Policía intervino con una corrida que se citó por las redes sociales en el municipio de Cataño, que terminó con la emisión de 1,704 boletos por infracciones de tránsito, 12 arrestos y la ocupación de decenas de vehículos y sustancias ilegales.

Tras este incidente, específicamente el jueves en la noche, una corrida acorraló a dos agentes que intentaban comprar comida en un “food truck” en Barrio Obrero, Santurce.

González informó que los agentes huyeron a pie hasta un cuartel de la Policía Municipal de San Juan cercano y se encuentran en condición estable. Sin embargo, la patrulla en la que andaban sufrió daños “menores”.

Mientras, en la madrugada de este sábado dos policías municipales de Río Grande resultaron heridos tras chocar contra un objeto fijo en momentos en que un motociclista le apuntaba con un arma en medio de una persecución.

El comisionado de la Policía, en una conferencia de prensa realizada en el Cuartel General, señaló que la gobernadora se comunicó con él para darle su apoyo en el trabajo que realizan para regular el uso de motoras en las carreteras del país, según la ley vigente de Vehículos y Tránsito. Además, dijo que preguntó sobre la condición de los policías acorralados por motociclistas en Barrio Obrero.

Afirmó que el apoyo de la gobernadora es “en todo. En el trabajo que nosotros haciendo en nuestras calles todos los días ejecutando el plan y visión de la Policía de proteger vida y proteger propiedad… Enfatizó en que esto no se puede tolerar, estos tipos de actos”.

De hecho, la gobernadora habló del incidente durante su participación en la convención de la Asociación de Industriales, que se realiza en Río Grande. Manifestó que “aquí nadie está por encima de la ley y mucho menos contra nuestros oficiales de la Policía. Son nuestros oficiales de ley y orden. La gente tiene que cumplir la ley. Nadie, ningún motorista, ningún ciclista, ningún conductor de un vehículo regular tiene ningún tipo de autorización ni para agredir, insultar, amenazar, intimidar o actuar contra ningún oficial del orden público”.

En otra instancia, aseguró que no va a permitir agresiones contra los agentes de la Policía de ningún tipo.

“Esto no se va a permitir, no se va a tolerar y espero que puedan dar con los nombres de las personas, porque este tipo de acciones no pueden quedar impunes”, añadió.

También indicó que los agentes tendrán todo su respaldo para hacer valer por la seguridad de las carreteras y del país en general.

“Sobre el incidente separado, de que hayan tratado de amedrentar, agredir y dañar propiedad pública y oficinas de orden público, no se lo va a permitir ni a motoristas, ni a conductores, ni a personas que cuando vayan a ser arrestadas agredan oficiales, como ha pasado en los últimos meses que hemos visto un aumento de ese tipo de casos. La policía está para defendernos, para protegernos, pero también hay que respetar a la Policía de Puerto Rico y yo como gobernadora voy a darle todo mi respaldo. No solamente a ellos. Lo estamos haciendo con el pago de horas extras, lo estamos haciendo remozando los cuarteles, removiendo los ‘junkers’ que había de motoras y vehículos inservibles en los cuarteles de la policía y en la coordinación con las agencias federales”, precisó.

El comisionado de la Policía, por su parte, también aseguró que incidentes como los reportados en los pasados días “no se va a tolerar”. Se refería a que los motociclistas reten a la Uniformada.

Tanto González como la gobernadora rechazaron que la orden ejecutiva que creó un equipo para evaluar si se legaliza el tránsito de equipos todo terreno por las vías públicas y se les provee tablillas haya generado haya inyectado impunidad a los motociclistas para actuar en las carreteras.

“No tiene nada que ver. Esta orden ejecutiva lo que hace es crear un comité de trabajo, precisamente, para que nadie ande por la libre”, sostuvo González Colón.

En una extensa explicación, sostuvo que “el que tú tengas gente usando motoras por las aceras o que tengas motoras ‘wileando’ o bloqueando vías principales no es parte de lo que la ley permite. Por otra parte, tú tienes vehículos que están transitando en nuestras carreteras que no están autorizados en transitar en carreteras. Y tienes otros que, dependiendo de la información de su manufacturero, pudieran o no pudieran estar. Así que lo que yo estoy hablando es que nosotros le metamos mano por primera vez a este tema, de una manera seria. Quien dirige este comité es el director de la Oficina de Seguridad en el Tránsito, (José “Memo” González); la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda para efecto de los cobros, la ACAA (Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles), porque yo creo que aquí hay un elemento de seguridad también, muchos accidentes de vehículos de motor, con distintos vehículos de motor, y obviamente, tenemos otros renglones, tanto de manufactura, distribuidores”.

Indicó que su meta es regular el uso de motoras y vehículos todo terreno. No es permitir acciones fuera a lo permitido.

Comentó que desde las autorizaciones que se dan a estos vehículos, las licencias y el cobro de aranceles no están uniformes.

“Tiene que haber una revisión cabal de todo lo que signifique un vehículo de motor y que se delimite si no se van a permitir o si se van a permitir, en qué área, en qué día y que se compare con la legislación”, manifestó la gobernadora.

Añadió que “yo tampoco quiero permitir aquí el que se entienda de que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con un vehículo. Eso no es así y tiene que haber una reglamentación que sea uniforme y nosotros vamos a revisar toda la legislación, todos los reglamentos, la manera en la que se interpretan y que tengamos seguridad en las calles, que es lo que queremos. Esto no da ningún permiso, ni ninguna autorización a que la gente haga lo que históricamente ha estado haciendo. Aquí las cosas tienen que hacerse con ley y la Policía de Puerto Rico no solamente tiene mi respaldo, son parte de ese comité, van a tener los recursos”.

Dijo que su misión como gobernadora es “poner orden, garantizar la seguridad pública, tanto para el que transita por una vía de rodaje como para el que no transita”.