Tras el inusual atraso en la distribución del material electoral en Ponce, a donde no se sabe cuándo llegarán los camiones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el presidente de la campaña a la reelección de la alcaldesa María “Mayita” Meléndez solicitó la suspensión del proceso primarista en la ciudad.

Esto al alegar que la situación viola los derechos fundamentales de la Constitución y las leyes electorales aplicables, además de que, al tratar de garantizar las ocho horas de votaciones, caería sobre el horario del toque de queda.

“Me parece que no se puede hablar de que esta primaria va a tener un voto igual. Hay mucha gente con compromisos ineludibles, con limitaciones marcadas, adultos mayores que estuvieron en los colegios desde temprano en la mañana, como siempre lo hacen y que no pudieron ejercer su derecho al voto que se fueron disgustados y manifestaron que no van a volver”, puntualizó el licenciado Pablo Colón.

PUBLICIDAD

“Yo no puedo, bajo ese entorno, avalar un proceso primarista de esa naturaleza. Yo me quiero asegurar que, en Ponce, todo aquel que quiso ir a votar por el Partido Nuevo Progresista y que sus candidatos en esta primaria lo hagan y me parece que bajo este entorno eso no va a ser así”, agregó.

Ante esa incertidumbre, Colón señaló que la CEE debe mover el evento primarista para una próxima fecha que pudiera ser “el domingo que viene”.

Al responder cómo afectaría la convocatoria a un nuevo proceso, destacó que “hay que poner en una balanza cuales son los intereses de todo el mundo y cuales son los derechos, los beneficios que cada cual va a tener”.

Sin embargo, la solución que ofrece el PNP en la Ciudad Señorial no fue bien recibida por el aspirante a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, Luis Irizarry Pabón, quien se enfrenta Rafael Zayas Colón, hijo del excalcalde Francisco Zayas Seijo.

“Esta es una situación inusitada, terrible, por parte de la Comisión Estatal de Elecciones y hasta ahora, las instrucciones que hemos dado a nuestros funcionarios que están listos, pendientes para hacer el proceso es que se mantengan en sus lugares. Nos dijeron que los camiones de Ponce habían salido y este proceso debe comenzar no más tardar de dos horas”, dijo Irizarry Pabón cerca de la 1:00 de la tarde.

“La inversión que han hecho los partidos, los gastos, los funcionarios y el día que tomaron para hacer el trabajo, pues no se debe anular el proceso porque ya todos estamos listos y conllevaría un gasto adicional que dada la pandemia, muchos de los partidos no hemos podido hacer recaudaciones en cantidad que pueda sufragar esta situación”, concluyó.