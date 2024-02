El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este lunes que, contrario a la percepción que puedan tener algunas personas, el presidente Joe Biden está bien de su mente y en buenas condiciones para continuar al frente de la nación estadounidense.

El presidente Biden, quien tiene 81 años de edad, ha tenido algunos incidentes en que ha mostrado lapsos en su memoria y ha confundido nombres o lugares, lo que ha levantado dudas sobre su capacidad de dirigir los destinos de su país.

Sin embargo, Pierluisi comentó que recientemente, durante un cónclave de gobernadores, pudo conversar con el presidente Biden, a quien respalda en su campaña por la reelección, y no percibió que tuviera problema alguno con sus facultades mentales.

PUBLICIDAD

“Tengo que decir que él (presidente Biden) está… en inglés le dicen ‘sharp’ (aguzado). Está muy ágil mentalmente, entiende perfectamente bien los retos a nivel de toda la nación y a nivel de Puerto Rico. Yo conversé con él sobre la reconstrucción que se está llevando a cabo en Puerto Rico y le agradecí el apoyo que estamos recibiendo, incluyendo en el área de energía, que todos saben estamos transformando nuestro sistema eléctrico. Y él está muy al tanto. Totalmente claro en su visión y su compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos americanos, incluyendo los nuestros”, aseguró Pierluisi.

“Ya en cuanto a la cuestión física, él tiene sus años, él tiene su edad, pero eso no es impedimento para que lleve a cabo su labor como presidente de los Estados Unidos”, agregó el gobernador, en expresiones emitidas luego de un anuncio relacionado con la culminación de obras para mejorar el sistema de acueductos sanitarios en Río Grande.

Por otro lado, al preguntársele por la posibilidad de que el expresidente Donald Trump, quién se perfila como eventual candidato republicano y rival de Biden en las próximas elecciones presidenciales, regrese a la Casa Blanca, y con ello se pueda de alguna forma impactar o atrasar los proyectos de reconstrucción en la Isla, Pierluisi expresó que no cree que se vaya a dar ese escenario.

Pedro Pierluisi dijo que conversó recientemente con el presidente Biden sobre los proyectos de reconstrucción en la Isla. ( The Associated Press )

“Los proyectos para mejorar la infraestructura de Puerto Rico no están en peligro de perder su fuente de financiamiento”, afirmó Pierluisi. “En el caso de proyectos de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), FEMA opera a base de asignaciones que le hace el Congreso de año en año, y ya cuando hace las obligaciones pues realmente esas obligaciones son firmes. Si acaso, lo que hay que hacer es llevar a cabo la obra dentro del periodo de tiempo que FEMA concede. Y FEMA provee extensiones a esas fechas límites si hay justificación para ellas. Así que en el caso de FEMA no vemos ningún peligro no importa lo que pase”.

PUBLICIDAD

En el caso de otras fuentes, como la Administración Federal de Carreteras, el gobernador aseguró que funciona de manera similar a FEMA y “ya tiene sus fondos asignados de año en año, cuando hace obligaciones las cumple”, por lo que tampoco anticipa problemas.

En el caso de los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, Pierluisi comentó que, “en ambos casos, fueron producto de asignaciones particulares”, al igual que ocurre con los fondos para paliar los efectos de los terremotos. “Y ahí lo que estamos viendo es que la inmensa mayoría de los fondos CDBG-DR, fácilmente más del 90% están obligados. Y en el caso del (CDBG-)MIT se están dando las obligaciones desde el año pasado, porque ese programa realmente no se lanzó, no tuvo todas las guías necesarias hasta, si mal no recuerdo finales del 2022 y principios del 2023, y aceleradamente se están haciendo las obligaciones. Así que tampoco veo una exposición significativa”.

Se le preguntó si, tomando en cuenta el récord de Trump y su complicada relación con Puerto Rico, no podría tomar alguna medida para dilatar la entrega de fondos.

“Bueno, esperemos que no. Porque las obras se están dando a un ritmo adecuado. Cuando comparamos el desempeño de Puerto Rico versus el que tuvo el estado de Luisiana, el que tuvo el mismo estado de Florida, Nueva York y Nueva Jersey los puedo incluir a la lista, o sea, donde quiera que ha habido grandes desastres naturales, el tiempo promedio para rehabilitar toda el área impactada es de alrededor de 15 años. Y Puerto Rico, pues si lo medimos desde María llevamos seis años y medio y lo que se está viendo es un aumento exponencial en el número de obras que se están llevando a cabo”, afirmó el gobernador, repasando que “ahora mismo hay 3,000 obras en curso, y 2,000 obras ya completadas”.

PUBLICIDAD

“Los números hablan por sí solos de que estamos bien encaminados. Y lo importante es seguir haciendo la obra, según la capacidad de nuestra industria de la construcción para llevarlas a cabo”, insistió.

Pierluisi agregó que favorece la reelección del presidente Biden, y “ya Biden le ganó a Trump en el pasado. Espero que lo vuelva a hacer en el futuro si es que Trump es el candidato del Partido Republicano”.

“En cuanto a qué podemos hacer ante ese posible escenario (una eventual victoria de Trump) es realmente hacer la obra conforme a los reglamentos aplicables, seguir arreciando el paso, eso es todo lo que podemos hacer. Y reitero que no veo mayor exposición de pérdida de fondos como resultado de un cambio en la administración del gobierno federal, que espero que no ocurra”.

“Yo estoy apoyando, nuevamente, al presidente Biden a la reelección en gran medida por la forma y manera en que nos ha tratado, que toda su administración nos ha tratado, sin excepción, en el área de la reconstrucción, de la salud, en todas las áreas estamos recibiendo un apoyo extraordinario de parte de la administración del presidente Biden”, insistió.

Asimismo, en otro tema relacionado a los candidatos en las elecciones en los Estados Unidos, Pierluisi negó que su cuñado y director de recaudación, el abogado Andrés Guillemard, le hubiese donado el año pasado decenas de miles a Trump. En cambio, aseguró que sus donativos han sido a candidatos identificados con el Partido Demócrata, que es el partido que siempre ha apoyado. Agregó que “veo con buenos ojos esas recaudaciones porque es importante apoyar a los que nos apoyan, y ahí incluyo el ideal de la estadidad”.