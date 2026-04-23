Una turista de 30 años murió en Nápoles, Italia, tras ser impactada por una estatuilla lanzada desde un balcón por un adolescente de 13 años.

El hecho, que quedó registrado en video, es investigado por la justicia italiana, que ahora evaluará la posible responsabilidad de los padres del menor señalado como autor.

Los tribunales de Italia fijaron para el 26 de junio una audiencia preliminar en la que se analizará si los padres del adolescente vinculado al hecho deben enfrentar un juicio por homicidio involuntario. Mientras la fiscalía sostiene que hubo falta de supervisión, la defensa rechaza cualquier tipo de responsabilidad directa.

PUBLICIDAD

El caso ocurrió en Nápoles en septiembre de 2024 y tomó relevancia pública tras la circulación de videos en redes sociales. En esas imágenes se observa el momento en que la víctima recibe un golpe en la cabeza con un objeto arrojado desde un tercer piso, tras lo cual pierde el conocimiento mientras su pareja solicita ayuda.





Detalles del hecho y consecuencias médicas

La mujer, identificada como Chiara Jaconis, se encontraba de viaje con su pareja luego de haber visitado una isla italiana. Trabajaba en Prada en París y caminaba delante de su acompañante con equipaje cuando fue impactada por una estatuilla de aproximadamente 2 kilogramos.

Tras el incidente, fue trasladada a un hospital donde se le practicó una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, falleció dos días después debido a un traumatismo craneoencefálico.

La investigación permitió identificar como responsable a un niño de 13 años. Por su edad, un tribunal de menores determinó que no podía ser penalmente imputado, conforme a la legislación italiana vigente.





Debate sobre responsabilidad parental

A pesar de la absolución del menor, la fiscalía sostiene que el hecho pudo haberse evitado si los padres hubieran ejercido un control adecuado. Según los investigadores, el adolescente habría protagonizado conductas riesgosas con anterioridad.

Por su parte, la defensa afirma que los padres no tuvieron participación en el episodio y agrega que la estatuilla no era de su propiedad. Además, los propios tutores apelaron la resolución que eximió de responsabilidad penal al menor, con el argumento de que su inocencia debía evaluarse en función de los hechos y no únicamente por su edad.

El proceso ha generado discusión en Italia sobre los alcances de la responsabilidad de los padres y las condiciones de seguridad en entornos urbanos con alta densidad poblacional. La audiencia prevista definirá cómo continuará el caso.