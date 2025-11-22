SAO PAULO, Brasil. La policía federal de Brasil arrestó el sábado al expresidente Jair Bolsonaro bajo sospecha de que planeaba escapar para evitar cumplir con una sentencia de prisión de 27 años por liderar un intento de golpe de Estado.

En un inesperado giro en la etapa final de un largo y divisivo proceso penal, agentes federales ingresaron a la residencia de Bolsonaro a primera hora del sábado para cumplir con la orden de un juez del Supremo Tribunal Federal de trasladar al exmandatario a la sede de la policía federal en la capital, Brasilia.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal que supervisó el caso sobre el intento de Bolsonaro por permanecer en el poder tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, ordenó el arresto preventivo después de afirmar que el dispositivo de monitoreo del exmandatario derechista fue alterado a las 0:08 de la mañana del sábado. Sus abogados aseguraron en un comunicado que ese no fue el caso.

A Bolsonaro, de 70 años y que ha estado bajo arresto domiciliario, se le ordenó usar el dispositivo después de ser considerado un riesgo de fuga. Su asistente Andriely Cirino confirmó a The Associated Press que el arresto se produjo alrededor de las 6 de la mañana el sábado.

Protesta organizada por el hijo de Bolsonaro alertó al juez

De Moraes dijo que el arresto fue una medida preventiva para evitar una posible fuga durante una protesta organizada por su hijo para la tarde del sábado.

“¿Vas a luchar por tu país o vas a verlo todo desde tu celular en el sofá de tu casa?”, dijo Flávio Bolsonaro en un video en el que invitaba a la población a manifestarse frente a la residencia de su padre a las 19:00. “Te invito a luchar con nosotros”.

De Moraes aseguró que el intento por romper el dispositivo de monitoreo fue una confirmación de que Bolsonaro intentaría escapar durante “la confusión provocada por una manifestación organizada por su hijo”.

El juez habló de la posibilidad de que Bolsonaro escapara hacia la embajada de Estados Unidos en Brasilia. También mencionó a otros acusados en el caso y a aliados políticos del expresidente que salieron del país para evitar la cárcel.

“Está ubicado a unos 13 kilómetros (8 millas) de la embajada de los Estados Unidos de América, a una distancia que se puede cubrir en un viaje de 15 minutos”, subrayó De Moraes, sobre quien pesan sanciones del gobierno estadounidense.

En agosto, la policía federal de Brasil encontró mensajes que vinculaban a Bolsonaro con una solicitud de asilo político en Argentina, donde uno de sus aliados, Javier Milei, es presidente.

Los abogados de Bolsonaro aseguraron en un comunicado que el arresto del expresidente “causa profunda perplejidad porque, como muestra la cronología de hechos (de De Moraes), se basa en una vigilia de oración”, no en una protesta.

El arresto preventivo de Bolsonaro, quien es aliado del presidente estadounidense Donald Trump, será discutido e irá a votación el lunes ante el mismo panel de cinco jueces del Supremo Tribunal que lo declaró culpable y sentenció a prisión en septiembre pasado en una votación de 4-1.

“Desprecio total por la democracia”

La prensa local informó que se tenía previsto que Bolsonaro, quien fue presidente de Brasil de 2019 a 2022 y sigue siendo una importante figura política, comenzara a cumplir su sentencia en algún momento de la próxima semana después de agotar todas sus apelaciones.

Unos cuantos manifestantes se presentaron la mañana del sábado fuera de la sede de la policía federal en Brasilia, y se tenía prevista la llegada de más personas por la tarde, después de que los organizadores de la vigilia que mencionaron los abogados de Bolsonaro indicaron que trasladarían el evento hacia el lugar donde el expresidente permanece detenido.

Detractores del expresidente recurrieron a redes sociales para celebrar la decisión y programaron fiestas por la tarde en algunas de las principales ciudades del país.

“El video que grabó Flávio Bolsonaro incita al menosprecio del texto constitucional, de la decisión judicial y de las instituciones (democráticas), demostrando que la organización criminal no tiene límites en su intento por crear caos y conflicto en este país, en un desprecio total por la democracia”, escribió De Moraes en su fallo.

Un panel de jueces del Supremo Tribunal condenó a Bolsonaro y a varios de sus aliados por intentar derrocar la democracia brasileña tras su derrota electoral de 2022. De acuerdo con la fiscalía, el complot incluía planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes.

Bolsonaro también fue hallado culpable de liderar una organización criminal armada y de intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Él niega haber cometido delito alguno.

Aliados de Bolsonaro prometen defenderlo

Fabio Wajngarten, exasesor de prensa y abogado de Bolsonaro, dijo que el arresto del expresidente fue “una terrible mancha en las instituciones”.

En un video publicado en la red social X, Wajngarten agregó: “Es una vergüenza. Espero que esto se revise pronto”. Afirmó que la tobillera de rastreo de Bolsonaro funcionaba perfectamente la mañana del sábado.

“¿Cómo podría estar funcionando normalmente nueve horas después algo que estaba roto, violado?”, escribió en la red social. “El presidente cenó —una sopa— ayer con cuatro hermanos y cuñados, tomó su medicamento para el hipo, se sintió somnoliento y se acostó alrededor de las 10 de la noche. Ninguno de sus hijos estaba en casa”.

Sóstenes Cavalcante, jefe de bancada del partido de Bolsonaro en la cámara baja, acusó a De Moraes de mostrar una “psicopatía al más alto nivel”.

“Siempre estaremos a tu lado. Mantente fuerte”, dijo en un video compartido con la AP. “Responderemos como corresponde”.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro prometió en una publicación en Instagram que los seguidores del expresidente “no renunciarán a nuestra nación”. Ella no se encontraba en Brasilia cuando su esposo fue arrestado.

Lula se encuentra en Sudáfrica para una cumbre del G20 de naciones industrializadas y mercados emergentes. Gleisi Hoffmann, una de sus principales ministras, señaló en redes sociales que el arresto de Bolsonaro se produce después de “violentos intentos de coerción” por parte del expresidente contra los jueces del Supremo Tribunal.

“Mártir y líder popular”

Bolsonaro fue puesto bajo arresto domiciliario a principios de agosto, semanas antes de que fuera declarado culpable. Sus abogados solicitaron al tribunal que se le permitiera cumplir su pena en casa debido a su mal estado de salud, pero la ley brasileña exige que todos los condenados entren a prisión para comenzar a cumplir su sentencia.

Creomar de Souza, analista político de Dharma Political Risk and Strategy, una empresa de consultoría política con sede en Brasilia, dijo que la medida de De Moraes tendrá un impacto en las elecciones presidenciales del próximo año, en las que Lula buscaría la reelección y de las que Bolsonaro está inhabilitado.

“Tenían la idea de convertir las elecciones de 2026 en un referéndum sobre Bolsonaro. Y para que eso sucediera necesitaban acciones, necesitaban construir una óptica de Bolsonaro como un mártir y un popular e influyente líder”, dijo De Souza a la AP. “Al final del día, esto le muestra a la familia Bolsonaro que necesitarán construir su propia alternativa para las elecciones de 2026”.