Elon Musk está convocado este lunes por el Tribunal de París a una cita en la que no hay muchas esperanzas de que se presente para declarar en una investigación de la justicia francesa por posibles violaciones de la legislación del país de su red X por algunos de los contenidos que allí se publican.

La Fiscalía de París no ha querido comunicar ni la hora ni el lugar de la cita que se había enviado al magnate para una declaración en la que no debía comparecer como imputado, sino bajo el formato de lo que se conoce como “una audición libre”, que tampoco excluye teóricamente la posibilidad de que pudiera terminar arrestado.

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Razón de más por la que no se espera que se presente el empresario estadounidense, que en el pasado ya había manifestado el poco aprecio que tiene por los magistrados franceses que lanzaron hace más de un año esta investigación sobre su red social, al tratarlos a mediados de marzo de “retrasados mentales”, escrito directamente en francés (“attardés mentaux”).

Una reacción abrupta tras el registro judicial que se llevó a cabo a comienzos de febrero en la sede de X en París, y al que la empresa replicó rechazando “categóricamente haber cometido la menor infracción” y denunciado “motivaciones políticas”.

El procedimiento del Tribunal de París pretende aclarar si X incumple la normativa francesa en tanto que responsable por la difusión en esa plataforma de contenidos pedopornográficos.

También por creaciones de ‘deepfakes’, esencialmente vídeos o imágenes de apariencia muy realista y de contenido sexual que la inteligencia artificial elabora y sin el consentimiento de las víctimas que le sirven de modelo.

El Departamento estadounidense de Justicia (DOJ) reaccionó a las solicitudes de los magistrados franceses quejándose de una iniciativa que a su parecer pretende arrastrar a Estados Unidos a un procedimiento penal “con fuerte connotación política”.

En una carta dirigida al Ministerio francés de Justicia filtrada por el Wall Street Journal, el DOJ se queja de que el objetivo detrás de esos movimientos de los magistrados es forzar una regulación indeseada de “las actividades comerciales de una plataforma de redes sociales”.

También el fundador de Telegram, Pavel Durov, que tiene doble nacionalidad rusa y francesa y es él mismo objeto de otro procedimiento judicial por la actividad de su red social, manifestó su apoyo a Musk señalando que “la Francia de (Emmanuel) Macron pierde legitimidad al instrumentalizar investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la privacidad”.

La Fiscalía de París, que había justificado el procedimiento para garantizar que X se ajusta a las leyes francesas, ha explicado que la cita a Musk era para que pudiera así dar su versión y que, si no acude, eso no impedirá que la investigación siga su curso.