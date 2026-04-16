El olor a huevos podridos impregna la casa de Steve Egger en el sur de California, especialmente por la noche, cuando el cercano río Tijuana se llena de espuma con las aguas residuales de México antes de desembocar en el océano Pacífico.

Egger, de 72 años, dice que él y su mujer sufren frecuentes dolores de cabeza y se despiertan congestionados y tosiendo flemas. Su casa está equipada con un sistema de filtración de grado hospitalario que recircula el aire cada 15 minutos.

A pesar de esas medidas, “la mayoría de las noches respiramos un hedor horrible”, dijo. “Es horrible”.

Desde 2018, más de 100,000 millones de galones de aguas residuales sin tratar cargadas de productos químicos industriales y basura se han vertido en el río Tijuana, según la Comisión Internacional de Límites y Aguas. El río atraviesa tierras donde tres generaciones de la familia Egger criaron vacas lecheras. Estados Unidos y México firmaron el año pasado un acuerdo para solucionar este antiguo problema mediante la modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales para hacer frente al crecimiento demográfico de Tijuana y a los residuos industriales de las fábricas, muchas de ellas propiedad de empresas estadounidenses.

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Mientras tanto, decenas de miles de personas están expuestas a las aguas residuales. El administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, Lee Zeldin, declaró durante una visita a San Diego en febrero que se tardará unos dos años en resolver una de las peores y más prolongadas crisis medioambientales del país, que afecta a una población mayoritariamente latina y pobre.

Las aguas residuales no sólo huelen mal. Emite sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que puede erosionar las neuronas de la nariz y desencadenar ataques de asma. Puede provocar dolores de cabeza, náuseas, delirios, temblores, tos, dificultad para respirar, irritación de la piel y los ojos e incluso la muerte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sus problemas de salud a largo plazo apenas empiezan a comprenderse.

No existe ninguna norma federal de seguridad para el sulfuro de hidrógeno, salvo para los trabajadores de lugares donde el riesgo es extremo, como las plantas de tratamiento de aguas residuales o los estercoleros. Algunos estados establecieron normas hace décadas, pero están obsoletas. Una propuesta de California exigiría que la norma estatal, de 56 años de antigüedad, reflejara los riesgos sanitarios del gas. En Texas, los legisladores también están estudiando la posibilidad de actualizar su legislación.

“Creo que cuando se mira hacia atrás, cuando la norma se estableció por primera vez y luego se revisó, todo se trataba de molestias - básicamente se trataba de olor”, dijo el autor del proyecto de ley de California, el senador demócrata Steve Padilla, que representa al Valle del Río Tijuana. “No creo que tuviéramos la comprensión científica de cuáles eran los impactos en la salud aquí, y ahora sí la tenemos”.

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Incluso si se aprueba el proyecto de ley, es probable que la nueva norma no se elabore hasta 2030.

Impregnan el aire

En la valla de Egger hay un cartel de “Stop the Stink”, parte de una campaña que Citizens for Coastal Conservancy lanzó para exigir a las autoridades que limpien las aguas residuales transfronterizas.

El río, de 195 km de longitud, nace en la ciudad mexicana de Tijuana, cruza California y desemboca en el océano. Las playas cercanas del condado de San Diego llevan años cerradas y los SEAL de la Marina que entrenan en el agua han enfermado.

Sólo desde enero, el río Tijuana ha transportado 38.000 millones de litros de aguas residuales sin tratar y residuos industriales a través de la frontera estadounidense, según datos de la Comisión Internacional de Aguas y Fronteras. En comparación, una enorme tubería que se rompió en enero vertió 924 millones de litros (244 millones de galones) de aguas residuales sin tratar al río Potomac, afectando a comunidades prósperas y mayoritariamente blancas. Aquel vertido provocó la intervención federal en pocas semanas.

En 2024, un muestreo realizado por el condado de San Diego y el CDC que representa a los cerca de 40.000 hogares cercanos al río Tijuana encontró que el 71% podía oler aguas residuales dentro de sus hogares y el 69% tenía un miembro enfermo por estar expuesto.

Incluso a niveles bajos, “vas a sentir que está en tus senos nasales. No puedes deshacerte del olor. Va a ser una irritación constante”, dijo Ryan Sinclair, profesor asociado de microbiología ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda.

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La EPA dijo que está trabajando con funcionarios locales y estatales para encontrar formas de mitigar el olor.

El condado de San Diego ha distribuido este año más de 10.000 filtros de aire a los hogares. Pero el aire sigue siendo una amenaza. La espuma del río puede verse ahora desde el espacio.

Los niveles de sulfuro de hidrógeno sorprenden a los investigadores

En septiembre de 2024, Kimberly Prather, profesora de química de la Universidad de California en San Diego, y un equipo de investigadores instalaron monitores de aire en el barrio donde vive Egger.

Lo que encontraron les dejó atónitos: Las concentraciones de sulfuro de hidrógeno eran 4.500 veces superiores a los niveles urbanos típicos y 150 veces superiores a las normas atmosféricas de California cuando el caudal del río alcanzaba su punto máximo por la noche.

Muchos residentes, como Egger, se sintieron reivindicados.

“Les habían estado dando más o menos gas y diciéndoles: ‘Hay gas. Es una molestia. Huele, pero no es malo’”, dijo Prather.

Dijo que sus investigadores han detectado desde entonces miles de otros gases procedentes del río que no huelen “y muchos de ellos son más tóxicos”.

Los médicos recomiendan mudarse

Egger dijo que los médicos le han dicho que se mude, aunque no le han dado un diagnóstico escrito de que sufra exposición al sulfuro de hidrógeno.

Pero las raíces de su familia son profundas. Su mujer creció en Tijuana. Su hermano y la familia de su difunto hermano viven en las casas vecinas de lo que fue la lechería Egger. En las inmediaciones se encuentran el destartalado establo y la maquinaria agrícola oxidada.

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“Aquí es donde he vivido toda mi vida, con mi familia, mis padres, mis abuelos”, dijo. “Este es mi hogar”.

Cuando Egger era niño nadaba en el río, que sólo corría durante la temporada de lluvias. Ahora, lleno en su mayor parte de aguas residuales y residuos industriales, corre todo el año. En su opinión, el río debería recuperar su cauce histórico, más cercano a la frontera y alejado de la mayoría de las viviendas y escuelas. Cree que así no se estancaría, creando puntos calientes de gas sulfhídrico.

A menos de media milla de la casa de Egger, el olor es abrumador allí donde el río sale disparado de las tuberías tras verse obligado a pasar brevemente bajo tierra cerca del bulevar Saturn.

Los científicos lo llaman “el punto caliente de Saturno”. El hedor impregna los coches que pasan con las ventanillas subidas y permanece en el interior durante días.

Cuando sube el caudal de los ríos, también lo hace el número de pacientes.

El Dr. Matthew Dickson y su esposa, la Dra. Kimberly Dickson, dirigen una clínica a un kilómetro y medio del punto caliente. Muchos de sus pacientes sufren migrañas, náuseas, sibilancias, infecciones oculares y niebla cerebral. Los que padecen asma dicen que utilizan más sus inhaladores cuando el aire apesta.

“Decían: ‘Sabes, me siento mejor cuando no huele fuera’”, explica la Dra. Kimberly Dickson.

En agosto de 2023, una tormenta tropical provocó el desbordamiento del río hasta las calles. En pocos días, el número de casos de los médicos se triplicó.

Los registros sanitarios electrónicos confirmaron lo que sospechaban los médicos. Cuando el caudal del río ha subido, el número de pacientes que han tratado por problemas respiratorios ha aumentado en un 130%, dijeron.

“Cada día que esto no se arregla”, dijo el Dr. Matthew Dickson, “más gente enferma”.