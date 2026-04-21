Las autoridades de la República Dominicana investigan el asesinato de un puertorriqueño ocurrido el pasado viernes en la avenida Hispanoamericana, en la provincia de Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, Raymond Clemente Navarro se encontraba en un car wash de la referida zona cuando varios individuos presuntamente ingresaron al establecimiento para cometer un asalto. Los hombres, que estaban armados, habrían notado que la víctima portaba prendas de valor y procedieron a intentar despojarlo de una cadena.

En medio del forcejeo, uno de los atacantes disparó, provocándole la muerte al boricua en el lugar.

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El periódico dominicano Diario Libre informó que la Policía identificó a tres presuntos responsables del hecho, entre ellos Willi José León García, conocido como “Willito”, quien ya fue arrestado. Asimismo, las autoridades buscan a Saúl Hernández, alias “Wily”, y Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias “Wesllin”, ambos de 28 años y residentes en Santiago de los Caballeros.

Buscan a Saúl Hernández con relación al asesinato de un boricua en República Dominicana ( Fotocaptura )

La Policía Nacional dominicana instó a quienes tengan alguna información sobre los presuntos responsables a comunicarse a través del teléfono 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.