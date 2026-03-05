A “Punch”, el bebé macaco rechazado por su madre, se le está quedando pequeño el peluche de orangután que le consoló durante el rechazo de su madre y otros monos.

8 Fotos Punch ha conmovido a millones de personas en el mundo tras buscar consuelo en su muñeco.

Las imágenes de Punch arrastrando un juguete más grande que él llamaron la atención de los residentes de un zoo cercano a Tokio. Cuando otros monos ahuyentaron al bebé, Punch volvió corriendo hacia el orangután de juguete, abrazándolo para consolarlo.

Pero cada vez utiliza menos el juguete. Hace poco se vio a Punch subido a la espalda de otro mono, sentado con adultos y a veces recibiendo caricias o abrazos.

“Me ha gustado verle crecer y estoy tranquila”, declaró Sanae Izumi, una fan de Punch de 61 años de Osaka que acudió al zoo porque estaba preocupada por el bebé mono. “¡Es adorable!”

Punch fue abandonado por su madre tras nacer, presumiblemente por agotamiento. Los cuidadores le cuidaron y le dieron el juguete para que aprendiera a agarrarse, una habilidad que los macacos recién nacidos necesitan para sobrevivir.

“Ayudar a Punch a aprender las reglas de la sociedad de los monos y a ser aceptado como miembro es nuestra tarea más importante”, afirma Kosuke Kano, cuidador del zoo desde hace 24 años.

Punch se hizo tan popular después de que aparecieran en Internet imágenes suyas y de su juguete el mes pasado, que el zoo tuvo que establecer normas para que los visitantes guardaran silencio y limitar la visión a 10 minutos para reducir el estrés de los más de 50 monos restantes.

Ahora es bueno que Punch evite el juguete la mayor parte del tiempo.

“Cuando deje de ser un peluche se fomentará su independencia, y eso es lo que esperamos”, dijo el director del zoo, Shigekazu Mizushina.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.