( El Universal México / Diego Simón Sánchez )

Sobre 6,100 vivienda afectadas y más de 30,000 personas desplazadas es el saldo de las intensas lluvias que se han sentido en la República Dominicana en los pasados días, de acuerdo al más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias de ese país, emitido al mediodía del martes, según reseñó el periódico Listín Diario en su portal.

Al menos 30,500 personas han tenido que desalojar sus viviendas debido a las inundaciones y unas 28 comunidades se encuentran incomunicadas. Además, cuatro puentes colapsaron, otros dos presentan daños y al menos una carretera resultó afectada.

Dentro de los puentes citados está el de Puerto Plata, en Yamasá, que colapsó por la crecida del río Vigía. El puente Amina en Valverde, cuyo paso está restringido por acumulación de sedimentos producto de las lluvias.

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Además, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Además, más de un millón de hogares se encuentran sin agua potable, debido a que unos 54 sistemas de acueductos están fuera de servicio, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Se informó que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los niveles de alerta verde y amarilla para 28 provincias ante las lluvias, con vientos registrados en el país.

Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, Samaná, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, Valverde y Monte Plata.

Mientras que en alerta verde están: Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, San Pedro de Macorís, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Altagracia y La Romana.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes se espera que las lluvias continúen incidiendo sobre Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El órgano recomienda en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro sin aventurarse mar adentro.