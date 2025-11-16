Berlín. Un grupo de sobrevivientes del Holocausto está pidiendo a una casa de subastas alemana que cancele la venta de cientos de artefactos del Holocausto, incluidas cartas escritas por prisioneros y otros documentos que identifican a muchas personas por su nombre.

El Comité Internacional de Auschwitz, un grupo de sobrevivientes con sede en Berlín, solicitó la cancelación de la subasta “cínica y desvergonzada” —titulada “El Sistema del Terror”— que se llevará a cabo el lunes por la casa de subastas Felzmann.

La colección de más de 600 lotes en subasta en Neuss, al oeste de Düsseldorf, incluía cartas escritas por prisioneros de campos de concentración alemanes a sus seres queridos en casa, tarjetas de índice de la Gestapo y otros documentos de los perpetradores, informó la agencia de noticias alemana dpa.

“Para las víctimas de la persecución nazi y los sobrevivientes del Holocausto, esta subasta es una empresa cínica y desvergonzada que los deja indignados y sin palabras”, declaró Christoph Heubner, vicepresidente ejecutivo del comité, el sábado en un comunicado.

“Su historia y el sufrimiento de todos aquellos perseguidos y asesinados por los nazis están siendo explotados con fines comerciales”, agregó. El comité señaló que los nombres de las personas eran identificables en muchos de los documentos.

Heubner expresó que tales documentos de persecución y del Holocausto “pertenecen a las familias de las víctimas. Deberían exhibirse en museos o exposiciones conmemorativas y no degradarse a meras mercancías”.

“Instamos a los responsables de la casa de subastas Felzmann a mostrar un mínimo de decencia y cancelar la subasta”, añadió.

Una lista de información sobre la subasta en el sitio web de Auktionhaus Felzmann el domingo por la mañana ya no estaba en el sitio para la tarde. La casa no ha respondido a llamadas, un correo electrónico y un mensaje de texto el domingo.