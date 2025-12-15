Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo, así como la autora dominicana Mikaelah Drullard, anunciaron que no participarán en el Hay Festival 2026, que se celebrará en la ciudad colombiana de Cartagena a finales de enero, en rechazo a la invitación a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz María Corina Machado.

Restrepo, autora de ‘Delirio’ (Premio Alfaguara 2004), envió una carta a la directora del festival, Cristina de la Fuente, en la que manifestó su desacuerdo con la invitación a Machado, a quien calificó de ser una “activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”.

“Invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”, señaló Restrepo en la misiva, difundida por varios usuarios en redes sociales.

La organización del Hay Festival dio a conocer en noviembre pasado algunos de los nombres invitados a la edición de 2026 de este evento cultural, que nació hace 37 años en el pueblo galés de Hay-on-Wye y se celebra anualmente en distintas ciudades del mundo. En esta ocasión, Cartagena será sede del festival entre el 29 de enero y el 1 de febrero.

Disenso político

Por su parte, el poeta Caputo afirmó en una publicación en Instagram que, desde que tuvo conocimiento de la invitación de Machado, se cuestionó “intensamente” su participación en el evento.

“Pensaba hablar de los asesinatos extrajudiciales cometidos por Estados Unidos en las aguas del Mar Caribe, del robo del petroleo venezolano que acaba de hacer Estados Unidos, de toda la oscuridad política que (el presidente estadounidense, Donald) Trump y Machado han anunciado y que se avecina”, escribió.

Caputo agregó, sin embargo, que “ni la mesa ni el tiempo van a dar para eso” y que, “entre la duda que surge entre asistir y hablar de todo esto o cancelar directamente la participación”, optó por lo segundo “ante la grave coyuntura de ascendente violencia imperial que sucede al frente de las bombardeadas aguas del Mar Caribe y que (el festival) ha decidido invitar a quien dedicó un premio de paz al fascista responsable de estos crímenes”.

“Me parece un problema grave el bombo que se le da a una política que está funcionando como legitimadora de una invasión militar, amangualada con genocidas, fascistas y criminales de guerra como Trump y (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu”, sentenció.

En el mismo sentido se expresó la dominicana Drullard, quien compartió en redes sociales una captura de pantalla de un correo enviado a la organización del Hay Festival para declinar su asistencia.

“Me acabo de percatar que María Corina Machado está invitada. No estoy dispuesta a compartir el mismo espacio con ella (...) No puedo asistir a un evento donde sin la más mínima preocupación apoyan posturas pro genocidio e intervencionistas a través de la movilización de quienes la promueven”, afirmó.

Drullard añadió que “el genocidio en Palestina aún continúa y es vergonzoso que colaboren y amplifiquen voces que apoyan y piden la intervención de Netanyahu en la región de América Latina”.