Las autoridades informaron que ya se removió el vehículo y el camión involucrados esta tarde en un accidente en autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Caguas a Cayey.

Los hechos ocurrieron llegando al kilómetro 26.5 cerca de la salida hacia Cayey, cuando el conductor de un carro chocó por la parte posterior un camión, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

No se reportaron heridos y el accidente se investigó como uno de carácter leve.

El accidente que ocurrió después del mediodía y ocasionó gran congestión vehicular.