La jueza Annelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto por el delito de maltrato institucional a Frederik Y. Collado López, de 22 años y residente de Sabana Grande. Le señaló una fianza de $15,000, la cual prestó.

La investigación realizada por la agente Milagros Santiago Goden, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, reveló que entre los meses de noviembre del 2025 hasta febrero de este año, Collado López participó alegadamente de relaciones sexuales consentidas entre dos menores de 17 años, en horas laborables y en las inmediaciones de una institución educativa mientras era su maestro.

Frederik Y. Collado López de 22 años, enfrenta cargos de maltrato institucional. ( Suministrada por la Policía )

El fiscal Christian Rosario Francisquini radicó los cargos.

El imputado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete las 24 horas del día.

La vista preliminar fue pautada para el 4 de mayo.