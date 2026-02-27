Un conductor resultó herido de bala en la tarde de ayer, jueves, en la avenida Irlanda Heights frente a una gasolinera en Bayamón, en medio de un presunto altercado de tránsito.

Según informó la Policía, a eso de las 6:50 p.m., mientras el querellante de 54 años transitaba por el lugar el conductor de una guagua color gris le bloqueó el paso, por razones desconocidas.

Acto seguido, al intentar bajarse de su carro, impactó la guagua gris y al caminar hacia el conductor para increparle sobre el asunto, alegó que el hombre le disparó en varias ocasiones y lo hirió en las piernas.

El sospechoso huyó de la escena.

El herido fue transportado hasta una institución hospitalaria local en condición estable.

El agente Gamalier Soto, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.