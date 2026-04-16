( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) arrestaron ayer a dos jóvenes a quienes les ocuparon un arma larga ilegal y sustancias controladas.

La intervención fue parte de un plan de trabajo de corroboración de información de inteligencia criminal en Manatí y Vega Baja donde se ha incrementado los incidentes de violencia.

Se arrestó a dos jóvenes de 20 y 22 años que transitaba en un vehículo por la carretera PR-2 frente al centro comercial Plaza Las Vegas, en Vega Baja.

Se les ocupó un rifle AK-47, marca Zastava, con 57 municiones; dos cargadores, un envase plástico con picadura de marihuana y una bolsita plástica con la misma droga.

Además, incautaron cuatro teléfonos celulares, un pasamontaña, $28.00 en efectivo y se confiscó un automóvil Toyota Yaris, color blanco, del año 2012 y con la tablilla HXZ-481.

Este caso se estará consultando HSI, que posiblemente asuma la jurisdicción de la pesquisa y la custodia de los detenidos.