El fugitivo Néstor Natanael González Muñíz, alias “Silencio”, quien figuraba en la lista de los 12 Más Buscados de Puerto Rico, fue capturado por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones en coordinación con la Administración de Control de Drogas, (DEA, en inglés), en Orlando, Florida.

Contra el arrestado, integrante de la organización criminal “La Familia nunca Muere”, figuraba una orden de arresto por los delitos de de asesinato, secuestro y violación a la Ley de Armas con una de $4.5 millones.

También pesa otra orden de arresto federal de la DEA por narcotráfico. El 31 de marzo de este año un gran jurado federal acusó a 52 supuestos integrantes de la organización criminal conocida como La Familia Nunca Muere por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, distribución de drogas y violaciones a la ley de armas en San Juan, Morovis y Cataño.

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Este arresto se logró gracias a la investigación y la cordinación con la agencia federal del agente David Vargas, de la mencionada división.

El caso de asesinato y secuestro, se remonta al 24 de diciembre de 2024, de los predios de club D’Girls en Santurce. Por estos hechos varios miembros de la organización criminal de la barriada Figueroa están cumpliendo su sentencia.

El imputado sera sometido al proceso de extradicion para diligenciarle en la isla las órdenes de arresto estatal y federal que pesan en su contra.