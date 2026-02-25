Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Utuado, capturaron en la tarde de ayer, martes, a un fugitivo en el terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina,informó la Policía de Puerto Rico.

Contra Jean Harrison Varela Pérez, de 39 años y residente en Aguada, pesaban varias órdenes de arresto por los delitos de apropiación ilegal, fraude e impustoria, que fueron expedidas por las juezas Nadia Banuchi Ramos y María Del Pilar Vázquez, de los tribunales de Utuado y Mayagüez, con fianzas de $1.5 millones y $100,000.

El arrestado, figuraba en la lista de los 10 Más Buscados de las áreas policíacas de Utuado y Aguadilla.

Asimismo, era buscado por la Policía del área de Mayagüez, para un total de diez órdenes de arresto en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado se hacía pasar por gestor y consultor administrativo de ayudas para mejoras en hogares de envejecientes, supuestamente bajo programas federales. Las víctimas firmaban contratos y entregaban depósitos, principalmente cheques y cortaba la comunicación sin realizar las gestiones.

Varela Pérez, fue ingresado en la Institución Correccional 705 de Bayamón, tras no prestar las fianzas impuestas.