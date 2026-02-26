Un ciudadano fue agredido en medio de un asalto a mano armada ocurrido en la madrugada de hoy, jueves, en la calle Comerío en Bayamón.

Las autoridades fueron alertadas a las 2:11 a.m. del incidente que ocurrió en dirección hacia la carretera PR-2.

Poco antes, mientras el querellante caminaba por la calle Comerío, se detuvo un vehículo y se bajaron dos hombres que lo agredieron con las manos en diferentes partes del cuerpo.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, uno de los agresores que estaba armado, lo despojó de su cartera, cuyo contenido se desconoce.

El querellante llegó hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. Su condición es estable.

El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.