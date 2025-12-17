Un hombre de 46 años fue asesinado a tiros la noche del martes en el Barrio Dulces Labios de Mayagüez, imformó la Policía de Puerto Rico.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:28 p.m., cuando agentes del Distrito de Mayagüez respondieron a una llamada a través del Sistema 9-1-1 que alertaba sobre una persona herida de bala en la calle Ramón Martínez, frente a la residencia #173.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el cuerpo de Melvin Alipio Soto Cruz, tirado en la acera. Paramédicos Estatales que acudieron al lugar confirmaron que la víctima no tenía signos vitales. El hombre presentaba múltiples heridas de bala en diversas partes de su cuerpo.

De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se hizo cargo de la investigación el sargento Mario Mass, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.

También estuvieron presentes el agente Samuel Nieves, de Servicios Técnicos, y el fiscal André Lartiguat, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Las autoridades indicaron que Soto Cruz tenía un récord criminal por violación a la Ley 54 en el año 2021.