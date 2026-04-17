Un peatón resultó gravemente herido luego de ser atropellado esta madrugada en la avenida Santos Ortiz, frente a la urbanización Concepción, en Cabo Rojo.

Según la información preliminar de la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 3:20 a.m., cuando un hombre que caminaba por el área fue impactado por un vehículo.

El perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y luego transportado en condición de cuidado a un hospital.

Las autoridades informaron que el conductor involucrado permaneció en el lugar.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez continúan con la investigación.