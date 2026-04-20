Personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico atiende desde esta tarde un incendio reportado en una embarcación cercana a la Isleta Marina, en Fajardo.

En las labores de emergencia participan también efectivos del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, la Unidad Marítima del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Fajardo.

El Fire Marshal del Negociado del Cuerpo de Bomberos se encuentra en el lugar para investigar las causas del siniestro.

Sobre posibles heridos, el director de la OMME de Fajardo, Heriberto Sánchez, declaró a El Nuevo Día que “estamos en la etapa de confirmar si hay alguna persona adentro”.