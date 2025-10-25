La Policía anda tras la pista de un hombre de 45 años que fue acusado en ausencia por secuestro, robo y maltrato a una mujer adulto mayor.

Se trata de Alexis López López, de 45 años. Este posee varios casos de robo, uno de este mismo mes en Fajardo.

Fue ayer, viernes que el individuo fue acusado por el incidente con el adulto mayor.

El informe policiaco detalla que para “el mes de septiembre de 2025, mientras la perjudicada residente en Luquillo, se encontraba en el estacionamiento del Head Start, del barrio Juan Martin en Luquillo, el acusado se le acercó y mediante amenaza e intimidación, le hurtó un reloj inteligente, su celular, obligando posteriormente a la perjudicada a abordar el vehículo y llevarlo al municipio de Carolina, donde la deja en libertad y en posesión del vehículo”.

Ficha policiaca de Alexis López López, de 45 años. ( Suministrada )

Tras una investigación del agente Jorge Encarnación Lanzó, en unión a la sargento Glenda Méndez Noa, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Fajardo, y la fiscal Dairene Santo Domingo, de la Fiscalía de Fajardo, a López López se le presentaron cargos por robo grave, robo agravado, maltrato a personas de edad avanzada, secuestro grave y amenaza menos grave.

El caso fue llevado en ausencia ante la presencia del juez Jerry Negrón, quien luego de examinar la prueba encontró causa para arresto en los delitos mencionados. Le impuso una fianza global de $200,000 y emitió una orden de arresto.

López López también tiene una orden de arresto del 16 de octubre de 2025 por otro caso de robo agravado en el municipio de Fajardo. También tuvo un caso de robo en el 2015.

Se tiene información que conduzca al arresto, puede comunicarse al número confidencial de la Policía, 787-343-2020.