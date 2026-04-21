Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina solicitan la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el pasado 5 de abril, en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

Andro Beltre Freijomil, de 24 años, fue reportado como desaparecido por su madre, Sandra Freijomil, y descrito como de tez blanca, ojos y cabello marrón, estatura de 5 pies 7 pulgadas y 230 libras de peso.

Andro Beltre ( Suministrada )

Presenta una pequeña mancha visible en el cuello.

Según su madre, este salió de su hogar en la calle 111 de la mencionada urbanización y, hasta el momento, no ha regresado, desconociéndose su paradero.

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Por otra parte, las autoridades también buscan un hombre visto por última vez el 28 de diciembre de 2025 en el municipio de Fajardo.

Xavier Mercado Bernard, de 31 años, es solicitado por su madre, Nidya Bernard. El hombre fue descrito como de seis pies, 180 libras de peso, de tez blanca, cabello negro y ojos marrón.

Xavier Mercado ( Suministrada )

Se desconoce vestimenta al momento de su desaparición. Mercado Bernard posee tatuaje en la mano derecha de un rosario con una cruz y nombre de Nidya.

Si conoce el paradero de alguna de estas personas, comuníquese confidencialmente al 787-343-2020 o 787-793-1234 ext. 2463 o 2464.