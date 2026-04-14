El superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó esta noche activar la Alerta Silver con el propósito de sumar a los ciudadanos a la búsqueda activa de un hombre adulto mayor, que desapareció en horas de la madrugada de hoy lunes del hospital Dr. Federico Trilla, de Carolina.

Jesús Tapia Hernández de 76 años, fue reportado como desaparecido hoy por su encargada, la trabajadora social Yudy Limary García, quien indicó que este acudió al hospital para una evaluación médica y abandonó las instalaciones.

Tapia Hernández es de tez blanca, cabello canoso, ojos marrón, mide 5’6” y pesa 180 libras aproximadamente y padece de demencia.

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Si tiene información sobre el paradero de este hombre puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El superintendente explicó que la Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina, cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a esta persona desaparecida.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas con condiciones de Alzheimer u otras demencias. La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.