Agentes de la Policía de Puerto Rico buscan a un hombre sospechoso de cometer varios robos en la tienda Marshalls ubicada en el centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey, San Juan.

De acuerdo con las autoridades, los incidentes se han registrado entre enero de 2026 y la actualidad. Durante ese periodo, el individuo habría mantenido un patrón en el que se apropia de distintos artículos dentro del establecimiento en diferentes momentos del día.

La Policía indicó que, tras tomar la mercancía, el sospechoso abandona la tienda sin realizar los pagos correspondientes. Luego, en el exterior del centro comercial, aborda un vehículo marca Kia, modelo Rio, color negro, que es conducido por una segunda persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a identificar o localizar al individuo a comunicarse de forma confidencial a la Línea de la Policía al 787-343-2020 o con el agente Luis Torres, del Precinto de Hato Rey Oeste, a los teléfonos 787-777-0838, 0837 o 0839.