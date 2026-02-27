Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan capturaron esta madrugada en el aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, al fugitivo Juan Sánchez García, de 26 años y residente en Canóvanas.

En el año 2023, el juez José M. Marrero Pérez, del Tribunal de Fajardo, había expedido una orden de arresto para la revocación de una probatoria de dos años por violación a las leyes de Armas de Fuego y Sustancias Controladas.

El imputado fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, según lo instruyó el mismo juez.

El agente Juan A. Rosa Algarín, diligenció la orden de arresto.