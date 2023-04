Una coalición amplia integrada por grupos sindicales, comunitarios, políticos y sociales marcharán en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras hacia la Milla de Oro, en Hato Rey, con la consigna: “El 1 de mayo Tomamos la Calle para Luchar”.

La marcha saldrá a las 10:00 a.m. desde el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hasta la zona donde también están ubicadas las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para protestar en contra del capitalismo, el imperialismo, el colonialismo, los ataques a la clase trabajadora, los desplazamientos comunitarios, los crímenes ambientales y en conmemoración de los 20 años de la salida de la Marina de Estados Unidos de Vieques, según lee la pancarta con el anuncio.

Como parte de las actividades, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) ha decretado un paro de 24 horas que comenzará este domingo a las 10:00 p.m. para participar de la marcha y exigir el pago de sus pensiones que a partir de mayo no provendrá del fondo que fue separado a esos fines con sus aportaciones.

En la página de Facebook de Jornada se Acabaron las Promesas, se indicó que también tienen el propósito de repudiar la Reforma Laboral que alegaron mantiene a miles de empleados de la clase obrera en el sector privado con licencias de vacaciones y enfermedad de 6 días y 9 meses de período probatorio y la obligación de laborar 1,350 horas para obtener el bono de Navidad.

“Nos duele cada recorte presupuestario a la Universidad de Puerto Rico y el cierre de escuelas que reduce el acceso a nuestra clase trabajadora a la educación. Es la Junta quien se robó nuestros sistemas de retiro, los culpables del contrato inmoral de Luma y Genera, son los responsables el continuo ataque a nuestro derecho a la vista, son la Junta Dictatorial de Control Fiscal y el gobierno colonial. El aumento desenfrenado del costo de la energía nos está empujando a niveles de pobreza nunca antes vistos, poniendo en peligro nuestra seguridad, bienestar, hasta la vida del pueblo y la clase trabajadora”, lee parte del comunicado de prensa.

Además, se extendió un llamado a la clase trabajadora, magisterio, estudiantes, jubilados y desempleados a “tomar las calles en una masiva y contundente manifestación este lunes, 1 de mayo, que reinicie una amplia e intensa jornada de lucha para darnos a respetar y recuperar lo que es nuestro”.

La conferencia de prensa culminó con una manifestación frente al edificio World Plaza en la avenida Luis Muñoz Rivera en Hato Rey.

Han confirmado su asistencia a la marcha 31 organizaciones de diferentes sectores de la sociedad.

Los asistentes se congregarán frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Hato Rey, donde habrá una Misa Obrera a las 7:30 a.m., a las 9:00 a.m. se les unirán los empleados desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica del capítulo de la Alianza Energética de la Utier y a las 9:45 a.m. comenzará el acto oficial antes de que comiencen a marchar.