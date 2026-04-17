Un accidente entre dos camiones fue reportado en la mañana de este viernes en la autopista PR-52, en dirección de Caguas hacia Cayey, a la altura del kilómetro 27.7, en jurisdicción de Caguas.

Según informó la Policía, una persona quedó pillada dentro de uno de los vehículos pesados y era atendida en la escena por personal de Emergencias Médicas.

Las autoridades indicaron además que dos carriles permanecen cerrados debido a un derrame de aceite sobre el pavimento.

Ante la situación, la Policía exhortó a los conductores a utilizar como ruta alterna la carretera PR-1 mientras se completa la investigación.