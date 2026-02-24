Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, investigaron un accidente grave que involucra a una motora, ocurrido a las 4:18 de la tarde de ayer, lunes, en el kilómetro 0.4 de la carretera 498, del sector Bryan del barrio Cerrote, en Las Marías, que dejó el saldo de un herido de gravedad.

De acuerdo a la información preliminar, mientras el conductor de la motora United Matrix del año 2006, identificado como Edwin Vega Vélez de 35 años transitaba junto a la pasajera Marlyn Rosado Vélez, de 38, cuando por razones desconocidas perdió el control.

Por tal descuido y negligencia impactó un muro de cemento a orillas de la carretera resultando heridos.

Vega Vélez fue transportado al Hospital Pavía de Arecibo con heridas de gravedad. No se informó la condición de la pasajera.

El agente Santos Martell junto a la fiscal Mayline Colón, se hicieron cargo de la investigación.