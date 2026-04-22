Un peatón resultó con heridas de gravedad tras ser atropellado por el conductor de un vehículo que huyó de la escena, entre el residencial José Celso Barbosa y una gasolinera, en Bayamón.

La oficina de prensa de la Policía, informó que los hechos se reportaron a las 9:40 a.m. de hoy, miércoles, cuando un hombre de 73 años fue impactado en el kilometro 0.9 de la carretera PR-861.

El hombre herido, que no ha sido identificado, se encuentra recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El tránsito fue reabierto.

Personal de las divisiones de Patrullas de Carreteras de Bayamón y de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, tienen a cargo la pesquisa.